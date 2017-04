Bakan Kılıç: 'Türk Polisi Her Şartta Görevinin Başında Olacaktır'

Samsun İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret eden Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, "Emniyet teşkilatımız 15 Temmuz'da olduğu gibi her şartta görevinin başında olacaktır" dedi.



Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 172. yılı nedeniyle Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Samsun İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti. Samsun Valisi İbrahim Şahin ile birlikte emniyet teşkilatını ziyaret eden Bakan Kılıç, İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz'a çiçek verdi. Polislerle selamlaşarak günlerini tebrik eden Kılıç, daha sonra emniyetin şeref defterini imzaladı.



Ziyaretin ardından konuşma yapan Bakan Kılıç, "Türk Polis Teşkilatımızın kuruluşunun 172. yılını kutluyorum. Gazilerimizi uzun huzurlu ömürler diliyorum, sağlıklı günler diliyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin vatandaşları ve güvenliği için canını ortaya koymuş olan bu güzide teşkilatımızın daha bir çok seneler, uzun yıllar Türkiye Cumhuriyeti var oldukça bu aziz millete hizmet edeceğini, bu aziz milletin içinden çıkan evlatlarıyla hizmet edeceğini biliyoruz. Şu anda görev başında olan ülkemizin, milletimizin huzuru için görevde olan terör örgütleri ve teröristlerle mücadele eden kaçakçılıkla mücadele eden, yasa dışı işlere bulaşan kişilere karşı mücadele veren aynı şekilde istihbarat görevini yürüterek ülkemizin iç tehditlere karşı görev yapan ve her bir vatandaşımızın huzur ve güvenliği için gecesini gündüzüne katan tüm emniyet personelimize başarılar diliyorum. Biz onlarla gurur duyuyoruz ve inanıyorum ki Türkiye Cumhuriyeti Devletinin en önemli teşkilatlarımızdan biri olan emniyet teşkilatımız her zaman ve her şart altında 15 Temmuz'da olduğu gibi görevi başında olacaktır ve bu ülkenin geleceği ve huzuru için gözünü kırpmadan görev yapacaktır" diye konuştu.



============================



Türkiye Gazetesi YouTube Kanalına Abone Olmak İçin:



>



Türkiye Gazetesi Resmi Web Sitesi



>



Türkiye Gazetesi Sosyal Medya Adresleri



>



>



>



>



Türkiye Gazetesi Haber Akışı



>