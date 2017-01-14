Bağlama Gitar Duo Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde!



Bağlama – Gitar Duo 2012 yılında Efgan Rende ve Ali Kazım Akdağ tarafından kurulmuştur. Alanlarında çok sayıda bilimsel ve sanatsal etkinlikte bulunan icracılar birikimlerini paylaşmak ve bu birikimlerden hareketle ortak değerler oluşturmak amacıyla bir araya gelmişlerdir. Grup, farklı kültürlere ait ve çalgı müziği literatürüne geçmiş eserleri yeni bir yorumla seslendirmektedir. Enstrümanların sahip olduğu teknikleri yeni bir bakış açısıyla buluşturmak ve çalgı repertuvarına yeni ezgiler kazandırmak grubun temel amaçlarından biridir. Duo'nun repertuvarında; Anadolu'da var olan müzikal öğelerin yanı sıra dünyanın başka bölgelerinde var olan müzikal üretimler de yer almaktadır.



Canlı performans icra anlayışı, Duo'nun sahne anlayışının temelini oluşturmaktadır. Çalışmaların bir sonucu olarak üretimlerin dinleyicilere ulaştırılması amacıyla 2015 yılında "Firez" adlı ilk albüm çalışması yayımlanmıştır. İTÜ, Uludağ, Bilkent, Bahçeşehir gibi üniversitelerde dinleyici karşısına çıkan Duo, ayrıca Bilkent Üniversitesi tarafından Türkiye 9. Gitar Günleri kapsamında "En İyi Proje" ödülüne layık görülmüştür. Eylül 2015'de ise Berlin'de gerçekleşen "Mandolin-Upgrade-Guitar-Bağlama" festivaline davet edilerek, biri festival açılış konseri olmak üzere iki konser ile ülkemizi temsil etmiştir. Caddebostan Kültür Merkezi, Koç Vakfı Okulları, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi gibi konserleri de gerçekleştiren ikili MÜZED'in düzenlediği Uluslararası 2. İpek Yolu Müzik Konferansı kapsamında da sahne almıştır.



PROGRAM



Firez



Müzik: Ali Kazım Akdağ, Efgan Rende



Akşam Mahnısı



Müzik: Tovfiq Guliev (Azerbaycan)



Ben Giderim Batum'a



Müzik: Anonim (Sinop)



Ay Ay Habibi



Müzik: Anonim (Balkan Halk Ezgisi)



Hicaz Mandıra



Müzik: Sultan Abdülaziz Han



Üsküdar'a Gideriken



Müzik: Anonim (İstanbul)



Aman Bre Deryalar



Müzik: Anonim (Trakya)



Tico Tico



Müzik: Zequinha de Abreu (Brezilya)



Üç Deniz Süiti



Akdeniz



Gnossienne No: 1



Müzik: Erik Satie (Fransa)



Ege



Kadıoğlu Zeybeği



Müzik: Anonim (Muğla)



Karadeniz



Anan Var midur



Müzik: Anonim (Trabzon