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Bağlama Gitar Duo

Bağlama Gitar Duo

Bağlama Gitar Duo Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde!

Bağlama Gitar Duo

Bağlama Gitar Duo Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde!

Bağlama – Gitar Duo 2012 yılında Efgan Rende ve Ali Kazım Akdağ tarafından kurulmuştur. Alanlarında çok sayıda bilimsel ve sanatsal etkinlikte bulunan icracılar birikimlerini paylaşmak ve bu birikimlerden hareketle ortak değerler oluşturmak amacıyla bir araya gelmişlerdir. Grup, farklı kültürlere ait ve çalgı müziği literatürüne geçmiş eserleri yeni bir yorumla seslendirmektedir. Enstrümanların sahip olduğu teknikleri yeni bir bakış açısıyla buluşturmak ve çalgı repertuvarına yeni ezgiler kazandırmak grubun temel amaçlarından biridir. Duo'nun repertuvarında; Anadolu'da var olan müzikal öğelerin yanı sıra dünyanın başka bölgelerinde var olan müzikal üretimler de yer almaktadır.

Canlı performans icra anlayışı, Duo'nun sahne anlayışının temelini oluşturmaktadır. Çalışmaların bir sonucu olarak üretimlerin dinleyicilere ulaştırılması amacıyla 2015 yılında "Firez" adlı ilk albüm çalışması yayımlanmıştır. İTÜ, Uludağ, Bilkent, Bahçeşehir gibi üniversitelerde dinleyici karşısına çıkan Duo, ayrıca Bilkent Üniversitesi tarafından Türkiye 9. Gitar Günleri kapsamında "En İyi Proje" ödülüne layık görülmüştür. Eylül 2015'de ise Berlin'de gerçekleşen "Mandolin-Upgrade-Guitar-Bağlama" festivaline davet edilerek, biri festival açılış konseri olmak üzere iki konser ile ülkemizi temsil etmiştir. Caddebostan Kültür Merkezi, Koç Vakfı Okulları, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi gibi konserleri de gerçekleştiren ikili MÜZED'in düzenlediği Uluslararası 2. İpek Yolu Müzik Konferansı kapsamında da sahne almıştır.

PROGRAM

Firez

Müzik: Ali Kazım Akdağ, Efgan Rende

Akşam Mahnısı

Müzik: Tovfiq Guliev (Azerbaycan)

Ben Giderim Batum'a

Müzik: Anonim (Sinop)

Ay Ay Habibi

Müzik: Anonim (Balkan Halk Ezgisi)

Hicaz Mandıra

Müzik: Sultan Abdülaziz Han

Üsküdar'a Gideriken

Müzik: Anonim (İstanbul)

Aman Bre Deryalar

Müzik: Anonim (Trakya)

Tico Tico

Müzik: Zequinha de Abreu (Brezilya)

Üç Deniz Süiti

Akdeniz

Gnossienne No: 1

Müzik: Erik Satie (Fransa)

Ege

Kadıoğlu Zeybeği

Müzik: Anonim (Muğla)

Karadeniz

Anan Var midur

Müzik: Anonim (Trabzon

Kaynak: Etkinlik.io

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