Bafumder'den Hem Kursuna Malzeme Yardımı

Samsun Bafra Umut Derneği (BAFUMDER) Alaçam Gökçeboğaz Mahallesi Halk Eğitim(HEM) kursiyerlerine mefruşat desteğinde bulundu.



Bafra'da faaliyet gösteren ve yurdun çeşitli bölgelerine hayırsever vatandaşların yapmış olduğu desteklerle giyecekten, yiyeceğe her türlü malzeme yardımlarında bulunan Umut Derneği Başkanı Hülya Yangın Ertekin, Alaçam Halk Eğitim Merkezini ziyaret ederek Gökçeboğaz Mahallesi Kırıklı mevkisinde bulunan ev tekstili ürünleri kursiyerlerinin yapacakları çalışmalarda kullanacakları mefruşat malzemelerini Kurum Müdürü Salih İleri'ye teslim etti.



Kurum Müdürü Salih İleri, Bafra Umut Derneği Başkanı Hülya Yangın Ertekin'e teşekkür ederek yapılan yardım malzemelerinin en kısa zamanda kursiyerlere ulaştırılacağını ifade etti. - SAMSUN