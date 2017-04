Ayvalık'ta 23 Nisan ve bisiklet coşkusu



BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, 23 Nisan dolayısıyla öğrencilere bisiklet dağıtıldı.

Sağlık Bakanlığı tarafından hediye edilen bin 800 bisiklet Ayvalık Belediyesi tarafından öğrenciler ve sporculara dağıtıldı. Ayvalık Belediyesi'nin ilçenin dört bir yanına bisiklet yolu düzenlemeleri yapması nedeniyle bakanlığın ilçeye bisiklet desteği yaptığı öğrenildi. Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer'in öncülüğünde gerçekleşen bisiklet dağıtımında belediyeye ait eski Kırlangıç Fabrikası bahçesi tam şölen havasına büründü. Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer'in en çok önem verdiği projelerden biri olan Zeytin Çekirdekleri Müzik Topluluğu bünyesindeki kırsal mahalle öğrencilerinin verdikleri konserle renklenen dağıtım töreninde Huriye Kara yönetimindeki halk oyunları ekipleri de gösterileriyle izleyenleri adeta büyüledi.

Törende konuşan Belediye Başkanı Rahmi Gençer, ilçe genelinde bisiklet yolları düzenlemeleri ek olarak 25 ayrı nokta da bisiklet parkı yapacaklarını kaydederek, "Bundan sonra bende bisiklete bineceğim. Bisiklet demek, temiz enerji demek. Bisiklet demek, sağlık demek. Bisiklet demek, doğayı sevmek demek. Bu yüzden de sağlıklı hayat için bisikletlerimizi kullanalım" dedi.