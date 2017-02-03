Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Atatürk'ün koyduğu muasır medeniyetler hedefi doğrultusunda Denizli ve Türkiye için gece gündüz çalışmaya devam ettiklerini kaydetti.
Zolan, Atatürk'ün Denizli'ye gelişinin 86'ncı yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Denizli halkının 4 Şubat 1931'de Milli Mücadele'nin kahraman lideri ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ağırlamanın sevinç ve gururunu yaşadığını belirtti.
Denizli halkının Atatürk sevgisini her daim kalbinde taşıdığını vurgulayan Zolan, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le özlem gideren ve Gazi'yi ağırlamaktan şeref duyan dedelerimizin mutluluğunu, aradan geçen onlarca yıla rağmen torunları olarak aynı duygularla hissediyoruz. Atatürk'ün Denizli'yi ziyaret etmesinin gururunu ilk günkü heyecanla yaşıyoruz. Atatürk'ün koyduğu muasır medeniyetler hedefi doğrultusunda Denizli ve Türkiye için gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz. Onur duyduğumuz ziyaretin yıl dönümünde Milli Mücadele'nin büyük komutanı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü özlem ve minnetle anıyoruz."
Atatürk'ün Denizli'ye Gelişinin 86'ncı Yıl Dönümü
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Atatürk'ün koyduğu muasır medeniyetler hedefi doğrultusunda Denizli ve Türkiye için gece gündüz çalışmaya devam ettiklerini kaydetti.
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Atatürk'ün koyduğu muasır medeniyetler hedefi doğrultusunda Denizli ve Türkiye için gece gündüz çalışmaya devam ettiklerini kaydetti.