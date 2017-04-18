Ataşehir'de Trafik Kazası: 1 Yaralı

TEM bağlantı yolu Ataşehir mevkii'nde meydana gelen kazada 1 kişi ağır yaralandı.



Alınan bilgiye göre Bayram Boğaçlı idaresindeki 34 UHR 14 plakalı kapalı kasa kamyonet Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametine seyir halinde iken Ankara yol ayırımında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine önce bariyerlere daha sonra tabela direğine çarparak durdu. Sürücü Boğaçlı, araç içerisinde sıkıştı.



Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, araçta sıkışan sürücü Boğaçlı, itfaiye ve sağlık ekiplerince ağır yaralı olarak kurtarıldı. Yaralı Boğaçlı, ambulansla Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Kaza nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Mehmet Köprüsü istikametine araç kuyruğu oluştu. Kaza yapan aracın olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.



Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.