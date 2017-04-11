Aslan Asker Şvayk

Aslan Asker Şvayk, savaş çığırtkanlığını, militarizmi, insanlık tarihinin en acımasız savaşlarını, tüm anlamsızlıkları ve gülünçlükleriyle yerden yere vuran bir kara komedi.

Aslan Asker Şvayk

Aslan Asker Şvayk, savaş çığırtkanlığını, militarizmi, insanlık tarihinin en acımasız savaşlarını, tüm anlamsızlıkları ve gülünçlükleriyle yerden yere vuran bir kara komedi.

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Şişli

Mekan : Devlet Tiyatroları Şişli Cevahir Sahnesi

Mekan Adresi : Şişli Cevahir Alışveriş Merkezi (2. Kat – Sinema Katı)

Başlangıç Saati : 11.04.2017 20: 00: 00

Bitiş Saati : 11.04.2017 22: 00: 00

Kategori : Aslan Asker Şvayk

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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