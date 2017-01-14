TÜMÜ
Haberler Search
Asansörle Duvar Arasına Sıkışan Çocuk Öldü

Asansörle Duvar Arasına Sıkışan Çocuk Öldü

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde asansörle duvar arasına sıkışan çocuk hayatını kaybetti.

Asansörle Duvar Arasına Sıkışan Çocuk Öldü

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde asansörle duvar arasına sıkışan çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, 11 yaşındaki Eyyüp Can E. Kışla Mahallesi'ndeki evlerine çıkmak için asansöre bindi. Bu sırada kıyafetinin sıkıştığı iddia edilen çocuk, asansörle duvar arasında sıkıştı.

Olay yerine çağrılan sağlık ekibi, çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

Eyyüp Can E.'nin cesedi, Viranşehir Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads