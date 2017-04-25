Apple Ürün Testleri İçin Günde 2 Litre "Suni Ter" Üretiyor

Ürün kalitesi ve dayanıklılığı alanında kullanıcılarını memnun etmek için çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Apple, resmi YouTube kanalı üzerinden kullanıcılarına konuya ilişkin bilgiler vermeye başladı.



Üretilen teknoloji ürünleri çoğu firma ve şirket tarafından çeşitli testlere maruz bırakılıyor ve böylelikle kullanıcı memnuniyetinin sağlanması için dayanıklılıkları ölçülüyor.



Ürünlerin kalite ve dayanıklılık testinin gerçekçi olması için günlük yaşam koşullarına göre test eden Apple, bu ölçüm için AirPods ve Apple Watch gövdelerini suni terle doldurulmuş mini kaplara yerleştiriyor ve bunun için günde ortalama 2 litre "suni ter" üretiyor.