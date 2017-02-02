Apartman Görevlisini Öldüren Babanın Oyunu İstinaftan Döndü

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf) 1. Ceza Dairesi, evinin çöplerini almadığı iddiasıyla apartman görevlisini silahla öldürmek suçundan yerel mahkemenin müebbet hapse çarptırdığı sanığın cezasını yasaya uygun buldu, aynı suçtan sanığın oğluna verilen 13 yıl hapis cezasını ise kaldırdı.



Yozgat Ağır Ceza Mahkemesinin, oturdukları apartmanın görevlisi Mehmet B'yi "kasten öldürme" suçundan Murat B. (54) ve oğlu Salih B. (19) hakkında verdiği kararı, cumhuriyet savcısı, "yaşı küçük çocuğu öldürmeye azmettirmek", müşteki avukatı "tasarlayarak öldürme" suçlarından cezalandırılması talebiyle, sanık avukatları da müvekkilleri hakkında yeterli delil olmadığı gerekçesiyle beraat kararı verilmesi isteğiyle İstinaf Mahkemesine taşıdı.



Duruşmaya tutuklu sanıklar Murat B. ve oğlu Salih B, Yozgat E Tipi Kapalı Cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) katıldı. Duruşmada ilk derece mahkemesinin, Murat B. hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verdiği, oğlu Salih B'nin de aynı suçtan 13 yıl hapis cezasına mahkum edildiği hatırlatıldı.



Maktulün oğlu müşteki Ali B, sanık Murat B'nin babasını olaydan önce tehdit ettiğini, olaydan 6-7 ay önce çöp konteynerinin yeri nedeniyle sanıkla babasının tartıştıklarını söyledi.



Maktulün eşi müşteki Nuran B. de kocasının apartman görevlisi olduğunu belirterek, "Eşimin bir gün bile küfür ettiğini duymadım. Sanık ile olaydan bir yıl önce çöp konteyneri yüzünden tartışmışlardı. O günden beri konuşmazlardı. Bir kez eşim çöp dökerken sanığın silahla kendisini beklediğini söylemişti. Sanık apartmanda herkesle kavgalıydı. Eşim ondan korktuğu için önce onun çöpünü alırdı." şeklinde konuştu.



"Çöpü geç aldı diye öldürdü"



Tutuklu sanık Murat B. ise savunmasında olay günü yemek yedikten sonra kızının çöp kovasını içeri almak için kapıya çıktığını ve çöpün alınmadığını söylediğini anlatarak, "O sırada oğlum maktulü birkaç kez çöpleri almaması nedeniyle uyarmış. Oğlum benzi sararmış vaziyette geldi, kapıcının kendisine küfür ettiğini söyledi. Ben de kapıda kendisine sordum, bana 'Unutamaz mıyım, ben de insanım.' gibi ters cevap verdi." iddiasında bulundu.



Oğlunun kendisine küfredildiğini duyunca babadan kalma silahla apartman görevlisini vurduğunu öne süren Murat B, apartman sakinleriyle bir problemi olmadığını savundu.



Salih B. ise çöpün neden alınmadığını öğrenmek için apartman görevlisiyle konuştuğunu, maktulün küfrettiğini ileri sürerek, evden aldığı tabancayla ateş açtığını, ardından "Anama, babama küfür edenin sonu bu olur." diye bağırdığını iddia etti.



Heyet, tanıkların, silah sesi duyulduğu sırada Salih B'yi evlerinin balkonunda gördüklerini ve olaydan sonra babasının silahı oğluna verdiğini, ayrıca çöpün geç alınması sebebiyle görevliyi öldürmüş olabileceğini söylediklerini aktardı.



Cumhuriyet savcısı, mütalaasında sanık Murat B'nin "kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını, suçu üstlenen sanık Salih B'nin ise "beraatine karar verilmesini" ancak suçu üstlenmesinden dolayı cezalandırılmasını talep etti.



Karar



Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, tarafların istinaf taleplerini karara bağladı.



Daire, toplanan deliller ve dosya kapsamına göre, kasten öldürme suçunun sanık Murat B. tarafından işlendiğini, sanık Salih B'nin olay sırasında yaşının küçük olması nedeniyle daha az ceza alacağı düşüncesiyle suçu üstlendiğini belirtti.



Yerel mahkemenin "kasten öldürme" suçundan Murat B'ye verdiği müebbet hapis cezası hükmünü yasaya uygun bulan istinaf mahkemesi, diğer sanık Salih B. hakkında beraat kararına hükmetti ancak suçu üstlendiği gerekçesiyle sanık hakkında suç duyurusunda bulunulması kararı aldı.



Daire, müştekilerin "tasarlayarak öldürme" suçundan istediği cezayı ve sanık Murat B'nin avukatının beraat talebini esastan reddetti.



Karara temyiz yolunun açık olduğu belirtildi.



Yozgat'ın Şefaatli ilçesine bağlı Yenimahalle'de 8 Ekim 2015 günü 23.15 sıralarında Mehmet B, görevli bulunduğu apartmanda silahla vurularak öldürülmüş, olaya ilişkin apartman sakinlerinden Murat B. ile oğlu Salih B. gözaltına alınmıştı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.