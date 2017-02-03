Antalya - Vali'den Spor Salonu Tepkisi

Vali'den spor salonu tepkisi



ANTALYA Valisi Münir Karaloğlu, okul spor salonlarının öğrencilerin olmadığı saatlerde mahalledeki bütün gençlere açık olmasını istedi. Karaloğlu, 'Bu son talimatım olsun, okul müdürleri spor salonlarını halkın kullanımına açık tutacak" dedi.



Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Aksu İlçesi'nde kamu kurumlarının yöneticilerinin yanı sıra ilçe muhtarlarıyla Uçak Bakım Teknik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bir araya geldi. Ak Parti Antalya Milletvekili Hüseyin Samani, Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin, Büyükşehir Belediyesi yetkilileri de toplantıya katıldı. Aksu Kaymakamı Aydın Ergün'den ilçe hakkında brifing alan Karaloğlu, yöneticilere soru sorarak bilgi aldı. Münir Karaloğlu, ilçenin sorunlarını masaya yatırarak çözüm bulmak için toplandıklarını söyledi.



"SON TALİMATIM OLSUN"



Kaymakam Aydın Ergün'ün ilçede spor salonlarının yetersiz olduğunu belirtmesi üzerine Karaloğlu, 'Okul spor salonları sadece okulların değil bulundukları mahallenin spor salonlarıdır. 'Okullar Hayat Olsun' projemiz vardı. Bunun amacı okul binaları ve spor salonlarını halkın kullanması içindi. Okullar öğrencinin olmadığı durumlarda halkın kullanımına açık olacak. Salonlar zaten gençlerindir. Hiçbir okul müdürü salonu saat 5'te kapatıp evine gidemez. Son talimatım olsun, spor salonları halkın kullanımına açık tutulacak" dedi. Bazı projelerin çözümü için Milletvekili Hüseyin Samani'den destek isteyen Vali Karaloğlu, gençliğin ihmal edilmemesi için uyarılarda bulundu.



"KUMLUCA'DAKİ PROJE FETÖ'YE TAKILDI"



Muhtarların şikayetlerini dinleyen Vali Karaloğlu, sera atıklarını atacak yer bulamadığını belirten bir muhtara, 'Kurşunlu Şelalesi'nin yakınına çöpü sakın depolamayın. Sera atıklarını katı atık bertaraf sistemiyle çözülmesi gerekiyor. Bütün Antalya genelinde sera atıklarıyla ilgili sıkıntı var. Kumluca'da bu sera atıkları için tesis yapıyorduk, ancak FETÖ'ye takıldı, yarım kaldı. Büyükşehir Belediyesi'nin buna çözüm bulması gerekiyor. Sera atıkları zengin çöplerdir" diye konuştu.



"BENİ EVERSENE" ESPRİSİ



Karaöz Mahallesi Muhtarı Salih Özkan'ın isteklerinin artması üzerine Vali Karaloğlu, 'Muhtarım sen biraz daha devam edersen 'Beni eversene' de diyeceksin" diye espri yaptı. Aksu'da yer alan 229 parsel ile ilgili imar sorunu hakkında da bilgi alan Karaloğlu, 'Emniyet yetkililerimiz 229 parselde yeni yerleşmelere izin vermeyin. Uyanıklara fırsat vermeyin. Emniyetimiz konuyu takip etsin, yeni evler yaptırmayın" dedi.



"SANA GEÇMİŞ OLSUN MUHTAR"



Barbaros Mahalle Muhtarı Ramazan Altın ise mahallelerinin Perge Antik Kenti'ne yakın olduğu için sit alanında kaldığını söyledi. Muhtar Altın'ın, 'Hiçbir inşaat yapamıyoruz. Oğlanı evereceğiz ev yaptırmıyorlar" serzenişine Vali Karaloğlu, "Perge, Antalya'nın çok önemli bir bölgesi. Sit alanları sıkıntılıdır. Bölgede koruma imar planı var. Buna hep beraber uyacağız. Sana geçmiş olsun muhtar" diye konuştu.