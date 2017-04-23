Antalya Tarihi Su Yolunda Yörük Göçü Canlandırıldı

Tarihi su yolunda yörük göçü canlandırıldı



ANTALYA'nın Kaş İlçesi'nde Antik Patara Su Yolu'nda yürüyüş yapıldı. Yörük göçünün de canlandırıldığı toplam 13 kilometrelik yürüyüşe turistler de katıldı.



Kaş'a bağlı Patara Mahallesi'nde Patara Kültür Turizm Derneği tarafından bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Antik Patara Su Yolu Yürüyüşü yapıldı. İslamlar Mahallesi'nden tarihi Patara Antik Kenti'ne su getirilen yolda yapılan yürüyüşte Yörük göçü canlandırıldı. Delikkemer Mevkii yakınlarında başlayan yürüyüşe Kaş Belediye Başkanı Ak Partili Halil Kocaer, Büyükşehir Belediyesi Kaş Koordinatörü Musa Yücel, Patara Mahalle Muhtarı Arif Otlu, Kaş Turizm Bürosu Sorumlusu Mustafa Aydın, Elmalı ve Seydikemer Yörük dernekleri üyeleri, Patara Yörükleri Grubu, Kaşlılar, Kaş ve çevresinde yerleşik yaşayan, tatil yapan turistlerden oluşan yaklaşık 1500 kişi katıldı.



Yürüyüş öncesi grup davul zurna eşliğinde eğlendi. Yörük grupları kendilerine özgü kıyafetlerle yürüyüşe katıldı. Önünde eşek, at ve develerin yer aldığı yürüyüş grubunu Yörükler takip etti. Grup yüksek ve dar vadiler, yamaçlar ve ormanların içinden geçerek yürüdü. Yürüyüşe verilen arada Patara Yörükleri Grubu Halk Oyunları Ekibi, Ege ve Teke yöresi halk oyunlarını oynadı. Muğla'nın Seydikemer İlçesi'nden gelen gruplar yöre halk oyunlarını sergilerken, yerel sanatçılar da konserler verdi. Daha sonra devam eden yürüyüş toplam 13 kilometre sonra Patara Mahallesi Meydanı'nda tamamlandı. Burada halk oyunları gösterileri yapılırken, yerel sanatçılar konser verdi.



"ÇOK HOŞUMA GİTTİ"



Yürüyüşe katılan Avusturalyalı John Mcmahon, "Likya Yolu'nda yürüyerek Patara'ya geldim. Yörük göçüne katıldım. Gerçekten çok farklı bir kültür. Çok hoşuma gitti. Türk insanının güler yüzlülüğü ve konukseverliği bir başka güzeldi. Yine geleceğim buraya ve bu şenliğe" dedi.



"ÜLKEMDE HERKESE ANLATACAĞIM"



İngiliz Heather Mocsman, "Patara'da şansımız yaver gitti. Böyle bir kültür olayı ile karşılaştık. Müthiş bir olay. Anlatması çok zor. Mutluyum. Ülkemde herkese anlatacağım" diye konuştu.



"GELENEĞİMİZİ YAŞATTIK"



14 yıldır yürüyüşü koordine eden turizmci Muzaffer Otlu da şöyle dedi:



"Amacımız, geçmişimizi, geleceğimize aktarmak. Geleneğimizi, göreneğimizi, adetlerimizi bugün yaşattık. Yaşatıyoruz. Çocuklarımızın anılarında belleklerinde kalsın diye. Gayet de güzel oldu."