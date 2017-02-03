Ankara'da Fetö/pdy Operasyonu

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonu kapsamında 2 kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Beypazarı Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, bir evde ve iki iş yerinde arama yapıldı.



Aramalarda FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e ait çok sayıda kitap, kaset ve CD ele geçirildi.



Operasyon kapsamında iş yerlerinin sahibi olduğu öğrenilen bir kişiyle eşi gözaltına alındı.