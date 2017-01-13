Anayasa Değişiklik Teklifi Genel Kurulda

AK Parti İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Bu anayasa değişikliğiyle Türkiye'nin kamu yönetimine, devlet yönetimine bir otoban oluşturuyoruz, hızlı, tempolu, güvenli yürüyüş sağlayacak bir otoban inşa ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun." dedi.



Teklifin birinci turdaki 9. maddesi üzerinde MHP Grubu adına söz alan İstanbul Milletvekili Celal Adan, Anayasa Komisyonunda MHP'nin önerilerinin dikkate alındığını belirterek, komisyon üyelerine teşekkür etti. Adan, "Türkiye'de iki yüzlü demokrasi anlayışı var. Buna öncülük yapanlar, kendilerini gözden geçirmeliler." diye konuştu.



HDP Grubu adına konuşan Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan, anayasa teklifinin bir dayatma olduğunu ileri sürdü. Yürütmenin, yargının tamamı, yasamının büyük bir çoğunluğunun başkan eliyle dizayn edildiğini ifade eden Ertan, "HDP olarak bu sistem ilk dillendirildiğinden itibaren karşısındayız." değerlendirmesinde bulundu.



CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, teklif ile Cumhurbaşkanının yargılanması önüne kalkan konulduğunu öne sürerek, "Cumhurbaşkanı yaşadığı sürece yargılanması, ifade vermesi mümkün değil. Bu kadar uzun yazmanıza gerek yoktu, 'Cumhurbaşkanı yargılanamaz' deyin işin içinden çıkın." dedi.



Egemenliğin bir kişiye teslim edilemeyeceğini ifade eden Bayraktutan, "Saray'a egemenliğe devretmeyi Mustafa Kemal'in milletvekili olarak kabul etmiyoruz." ifadesini kullandı.



AK Parti Grubu adına konuşan Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Hayati Yazıcı, anayasa yapmanın önemli olduğunu belirterek, halk tarafından yapılması gerektiğini söyledi.



Türkiye'nin bugüne kadar darbe anayasaları ile yönetildiğini anlatan Yazıcı, ilk defa şu anda halk nezdinde bir anayasa yapılacağını dile getirdi. Anayasa değişikliği ile ilgili kavram kargaşaları yaşandığına işaret eden Yazıcı, "Devletimizin şekli belli, cumhuriyet. Nitelikleri, demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti ve elbetteki üzerinde oturduğu konumlar da ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütünlüğü olduğudur. Teklifte bu niteliklerle ilgili değişiklik var mı?" diye sordu.



Cumhurbaşkanının ya da Meclisin seçimleri yenilenmesine ilişkin düzenlemenin fesih olarak nitelendirildiğine dikkati çeken Yazıcı, bu durumun teklifin hiçbir yerinde yazmadığını vurguladı. Yazıcı, "Anayasada seçimlerin feshi değil, yenilenmesi söz konusudur. Cumhurbaşkanına da Meclisi feshetme yetkisi verilmemiştir." dedi.



Tartışılan bir başka konunun ise Cumhurbaşkanının parti ilişkisi olduğunu dile getiren Yazıcı, her insanın bir parti görüşü olduğunu, bu açıdan burada yadırganacak bir durumun olmadığını belirtti.



Cumhurbaşkanı dahil yargı yolunu açtıklarına işaret eden Yazıcı, "Bu anayasa değişikliğiyle Türkiye'nin kamu yönetimine, devlet yönetimine bir otoban oluşturuyoruz, hızlı, tempolu, güvenli yürüyüş sağlayacak bir otoban inşa ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun." değerlendirmesini yaptı.



Konuşmalar sırasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Genel Kurul salonuna geldi.