Anadolu Üniversitesi Rektörü'nden Başsağlığı Mesajı

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde terör saldırısı sonucu şehit düşen Eskişehirli polis memuru Ali Sevim için başsağlığı mesajı yayımladı.



Rektör Gündoğan, mesajında, "Diyarbakır'da fedakarca görev yapan güvenlik güçlerimize karşı düzenlenen hain terör saldırısında şehit olan kahraman hemşehrimiz Ali Sevim'e Allah'tan rahmet diliyor, kıymetli ailesine başsağlığı ve sabır temenni ediyorum. Hepimizi kahreden alçak terör saldırısını lanetliyor, katillerin hiçbir zaman emellerine ulaşamayacaklarını bir kere daha vurguluyorum" diye kaydetti. - ESKİŞEHİR