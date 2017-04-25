Anadolu'da Türk Halk Müziği Konseri

Anadolu Üniversitesi Türk Halk Müziği konseri, Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Opera ve Balo Salonunda gerçekleştirildi.



Öğretim görevlileri Pelin Altıntaş ve Erdal Uludağ şefliğinde gerçekleşen konsere, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan da katıldı. Konserin solistliğini Öğretim Görevlisi Pelin Altıntaş üstlenirken, bağlamada Öğretim Görevlisi Erdal Uludağ, kabak kemanede Uğur Önür, klarnette Hüseyin Demirçe, kavalda Ali Beder, klasik gitarda Ersin Battal, bas gitarda İlker Ermiş, ritim perküsyonda Cem Çelebi ve İsmail Menekşe, vokallerde Serpil Ayvaz ve Şeyma Aksoy yer aldı.



Sadi Işılay'a ait Muhayyer Kürdi Saz Semaisi ile başlayan Türk Halk Müziği konserinde Amasya, Kütahya, Azerbaycan, Mardin, Ankara, Kırşehir, Eskişehir, Trakya, Kayseri ve Tekirdağ yörelerine ait türküler müzikseverlerin beğenisini topladı. - ESKİŞEHİR