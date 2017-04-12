Ameliyatı Sona Erdi: Hayati Tehlikesi Sürüyor

İstanbul'da evinin otoparkında baygın halde bulunarak hastaneye kaldırılan ve beyin kanaması geçirdiği anlaşılan ünlü sanatçı İbrahim Erkal'ın ameliyatı sona erdi. Yaklaşık 2 buçuk saat süren ameliyatın ardından tekrar yoğun bakıma alınan sanatçının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.



Evinin otoparkında baygın halde bulunarak hastaneye kaldırılan ve beyin kanaması geçirdiği anlaşılan ünlü sanatçı İbrahim Erkal ameliyata alınmıştı. Yaklaşık 2 buçuk saattir devam eden ameliyat sona erdiği ve ünlü sanatçı tekrar yoğun bakım servisine alındı Ünlü sanatçının hayati tehlikesinin ise hala devam ettiği öğrenildi.



Öte yandan İbrahim Erkal'ın bulunduğu hastane ziyaretçi akınına uğruyor. Durumu öğrenen sevenleri hastaneye gelerek İbrahim Erkal'ın sağlığıyla ilgili bilgi alıyor.



İbrahim Erkal'ın sağlık durumu hakkında bilgi veren Nadide Sultan, "Gelirken çok endişeliydik, yoğun bakım ismi kötü ama iyileşeceğine inanıyorum. Eşinin lohusa dönemine denk geldiği için kadıncağız çok üzülmüş ama o da umutlu. Dua edeceğiz hepimiz çok umutluyuz. Bu arada sitelerdeki güvenlikler bu konularda çok hassas olmalı geçen de bir büyüğümüzü kaybettik bu yüzden. 1 buçuk saat sonra bulundu daha erken bulunsa erken müdahale edilirdi. Sitelerde güvenlikçilerin sürekli fır dönmesi gerekiyor, gerçekten çok kızgınım. İnşallah daha iyi olacak. Bir süre daha uyutulacak"diye konuştu.



Sanatçının arkadaşlarından Sinan Özen ise,"Ameliyatı güzel geçmiş, bundan sonra hepimizin dualarıyla, güzel temennileriyle Allah çoluğuna çocuğuna bağışlayacak. Kolay değil ama şanssızlık oraya girip de hem garajda hem orada kameranın olmadığı kör bir noktada düşmesi çok üzücü. Güvenliğin arada bir inip etrafa bakması gerekiyor"şeklinde konuştu.



(Ufuk Kıvık/İHA)