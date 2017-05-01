Ambulans Helikopter 80 Yaşındaki Hasta İçin Havalandı
Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde tatil sırasında kalp krizi geçiren 80 yaşındaki iş adamı, ambulans helikopterle hastaneye nakledildi.
Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde tatil sırasında kalp krizi geçiren 80 yaşındaki iş adamı, ambulans helikopterle hastaneye nakledildi.
Ailesiyle yaşadığı Fransa'dan tatilini geçirmek amacıyla memleketi Kemaliye ilçesine gelen iş adamı Ömer Boynikoğlu, rahatsızlanınca yakınları tarafından Kemaliye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hastanede kalp krizi geçirdiği anlaşılan Boynikoğlu'nun daha donanımlı hastaneye sevki için Malatya 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliğinden ambulans helikopter istendi.
Boynikoğlu, ilçeye gelen ambulans helikopterle kent merkezindeki Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Tedavisi süren Boynikoğlu'nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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