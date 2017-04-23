Amatör Lig'de Kavga

Adıyaman'da Bölgesel Amatör Lig 2. grupta oynayan maçın sonunda futbolcular arasında kavga çıktı.



Atatürk stadında



Adıyaman 1954 Spor ile Kahtaspor arasında oynanan maçın ilk yarısı 1-1 berabere bitti.



Maçın ikinci yarısında Adıyaman 1954 Spor, 2 gol daha atarak Kahtaspor'u 3-1 yendi.



Maçta sık sık iki takım oyuncuları arasında yaşanan gerginlikler, maç sonunda arbedeye dönüştü.



Saha kenarında bekleyen emniyet güçleri olaya müdahale ederek 2 takım oyuncularını ayırdı.



Futbolcuların stattan ayrılması ile gerginlik son buldu.