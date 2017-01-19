Altın Fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 146,80 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 982,00 lira oldu.





İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:







ÇARŞAMBA PERŞEMBE Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 147,40 147,60 146,60 146,80 Cumhuriyet Ata Lira 972,00 987,00 966,00 982,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 134,50 138,50 133,50 137,50 Lira(Tam) Ziynet 953,00 968,00 944,00 963,00 Yarım Ziynet 474,00 484,00 472,00 482,00 Çeyrek Ziynet 237,00 242,00 236,00 241,00