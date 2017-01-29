Als Hastası Kendisine Alınan Cihazla Derdini Anlatabilecek

Denizli'nin Kale ilçesinde, 3 yıldır ALS hastası olan evli ve 3 çocuk babası Yusuf Sayıntürk (44), kendisine alınan cihaz sayesinde gözleriyle hem yazı yazabilecek, hem de yazılan yazıları seslendirebilecek.



Denizli'nin Kale ilçesinde, 3 yıldır ALS hastası olan ve gözleri dışında vücudu işlevsiz bir şekilde makineye bağlı olarak ailesinin yardımıyla yaşamını devam ettiren 3 çocuk babası Yusuf Sayıntürk, hayırsever iş adamı Öztürk Taştan tarafından kendisine alınan göz takip sistemi cihazıyla çocuklarıyla iletişim kurarak, derdini anlatabilecek. Eşinin vücudunun tamamen işlevsiz olmasına ve çocuklarıyla iletişim kuramamasına üzülen Fatma Sayıntürk (33), internette araştırma yapmasının ardından böyle bir cihazın olduğunu fark etti. 44 yaşındaki Yusuf Sayıntürk, duvara yerleştirilen büyük alfabe tahtası ile derdini anlatabiliyordu.



Cihazın maliyetinin yüksek olması nedeniyle eski Kale Belediye Başkanı İsmail Yarımca ile irtibat kuruldu. Durum, hayırsever iş adamı Öztürk Taştan'a haber verildi ve Taştan, göz takip sistemi cihazı alacağını belirtti. Gözleri dışında vücudunun tamamı işlevsiz olan Yusuf Sayıntürk, göz takip sistemi cihazıyla bilgisayarda çıkan harfleri gözleriyle okuyarak, bilgisayar yardımıyla yazılan kelimeleri seslendirilecek.



"Cihazla hayatının biraz daha kolaylaşacağını düşündük"



Yusuf Sayıntürk'ün ailesi ile daha iyi iletişim kurması ve ailesinin de kendisine yardımcı olması için böyle bir girişimde bulunduklarını belirten iş adamı Öztürk Taştan, "Yusuf kardeşimizin rahatsızlığını duyduk. Böyle bir cihazla hayatının biraz daha kolaylaşacağını düşündük. Ben de bu konuda en azından ailesi ile daha rahat iletişimi sağlayabilsin diye, bu cihazın kullanılması için kendisine tahsis ettik ve aldık getirdik. İnşallah faydalı olur. Kendisi ve ailesi için faydalı olur. Yaşamını en azından biraz daha kolaylaştıracak bir cihaz bu. Allah şifasını versin, kimsenin başına böyle bir şey vermesin, dileğimiz budur. Güzel günlerde kullansınlar, bunun dışında diyebileceğimiz çok fazla bir şey de yok. Maliyeti önemli değil, onu söylemeyelim" diye konuştu.



Diri: "İletişim problemine çözüm olması açısından yatan hastaların kullandığı bir sistem"



Cihazın tamamen Türkçe olduğunu, iki haftada bir gelen güncellemelerle kullanıcının farklı kullanım özelliklerini görebileceğini kaydeden cihazın kurulum yetkilisi Selçuk Diri, bu güncellemelerin tamamen ücretsiz olacağını ifade etti. Ömür boyu garanti süresi, üç farklı makinede kullanabilme gibi çok farklı avantajlarının olduğunu kaydeden Diri, cihazın gelişime çok açık teknolojiye sahip olduğunu söyledi. Diri, "Daha çok yatan hastaların kullandığı, iletişim problemine çözüm olması açısından yatan hastaların kullandığı bir sistem. Burada kişi mouse ve klavye kullanmadan bilgisayar ekranından gözleriyle, bilgisayarı kullanabiliyor. Bunun içinde Windows programları olabilir, internet tarayıcılarını ve tüm sosyal medya mecralarını gözleri ile sistem sayesinde kullanabiliyor. Kişinin ihtiyacına göre de, eğer söz konusu kişinin ihtiyacı iletişim ise karşısındaki alfabe kutusundan yazarak, onu Türkçe bay veya bayan sesi ile dışarıya seslendirmeyi mümkün kılıyor" şeklinde konuştu.



"Kişiye sadece bir sefer, kalibrasyon dediğimiz sistemi uyguluyoruz"



Yaklaşık olarak 3 yıldır Türkiye'de cihazın temsilciliğini yaptıklarını ifade eden Diri, talebin her geçen gün arttığını belirterek, şunları söyledi:



"Sistem artık bilinir hale geldi. Son derece stabil bir kullanım sağlamasıyla, hem yazımsal olarak, hem de donanımsal olarak, kişiye sadece bir sefer, kalibrasyon dediğimiz sistemi uyguluyoruz. Kişi bir daha kalibrasyona ihtiyaç duymadan bu sistemi kullanabiliyor."



Fatma Sayıntürk: "En çok istediğimiz konuşmasıydı"



Bundan sonra eşinin isteklerini çocukları ve ailesi olarak duyabileceğini belirten Fatma Sayıntürk ise, "Eşimin yürümesi, konuşması, yemek yemesi bitti. Makineye bağlı olarak yemek yiyordu. Şu anda en çok istediğimiz konuşmasıydı, çünkü anlaşamıyoruz, duvara büyük harfler yazdırdık. Onunla da çok zor oluyor, çünkü harfleri toplamak zor oluyor. Gece uyurken sesini duyamıyorum. Makine araştırdık, Öztürk beyden Allah razı olsun, bu makineyi bize aldı. Eşimin sesini duyamayınca çok üzüldüm. Kimse onun ne dediğini, derdini anlamıyordu. Şimdi çok şükür, her şeyini anlayacağız. Eşim gelen misafirlere 'hoş geldin' diyebilecek, sosyal medyayı kullanabilecek, öyle vakit geçirebilecek. Çocuklar sesini duyabilecek, şimdiye kadar en küçüğümüz bile sesini duymamıştı. O istediklerini söyleyebilecek, biz de onun istediklerini yerine getirebileceğiz" dedi. - DENİZLİ