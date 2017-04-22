Allahaısmarladık Cumhuriyet
Allahaısmarladık Cumhuriyet oyunu nisan ayında Tatavla Sahne'de izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor.
Allahaısmarladık Cumhuriyet oyunu nisan ayında Tatavla Sahne'de izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor.
"Allahaısmarladık Cumhuriyet. Seni biz ıstıraplarımızla kurduk... Sakın unutma!"
Dört kadın: Halide Edip, Afife Jale, Latife, Fikriye...
Cumhuriyetin kuruluş mücadelesinde kendi hayatlarından, kişisel özlemlerinden, düşlerinden vaz geçmiş, düşlerini feda etmiş dört figür...
"Ferdin hürriyeti", "Tyatro bir mekteptir, "Yeni bir vatan kuruluyor", "Siyaset amansız şey..." diye diye iki dünya arasında kalmış, mert, yürekli, naif, örselenmiş, ötekileştirilmiş 'devrimci kadınlar'...
Üstlerine toprak örtüldükten sonra, yürekleri can tahtasına çarpmadan önce, birbirlerine son kez sığınmak için Galip Bey'in terzihanesinde buluşurlar. ve Cumhuriyet mücadelesinin içindeki ferdin hürriyet mücadelesi, bir gaz lambasının titrek alevinden yüreklerimize sızacak bir yol arar. Bir bostan dolabının gıcırdayan sadası arasında...
Fonda ise büyük resim: 1800'lerin sonundan 1950'lere kadar an be an değişen Türkiye....
Yazan: Selim ileri
Yöneten: Eraslan Sağlam
Sahne Tasarım: Cihan Aşar
Giysi Tasarım: Hüzeyin Özay
Işık Tasarım: Ekremcan Arslandağ
Koreografi: Özge Midilli
Müzik: Emrah Can Yaylı
Terzi Galip: Can Ertuğrul
Halide Edip: Hale Akınlı
Afife Jale / Fikriye: Tuba Zehra Sağlam
Latife: Cansu Diktaş
Asistanlar: Uğur Ulusoy - Serkan Ortaç
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Beyoğlu
Mekan : Tatavla Sahnesi
Mekan Adresi : Firuzağa Mah. Taktaki Yokuşu, No: 2B
Başlangıç Saati : 22.04.2017 20: 30: 00
Bitiş Saati : 22.04.2017 22: 30: 00
Kategori : Allahaısmarladık Cumhuriyet
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır