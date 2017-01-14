Alev Alan Kalorifer Kazanı İtfaiye Ekiplerince Söndürüldü

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde alev alan kalorifer kazanı itfaiye ekiplerince söndürüldü.



Edinilen bilgilere göre, Akyazı ilçesi Alaağaç Mahallesi Dağdibi yolu mevkinde H.G,'ye ait ikamette kalorifer kazanı alev aldı. Durumu gören ev sakinleri hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi Akyazı İtfaiye grup amirliği ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti.



Yangında kalorifer kazanında ve kazanın baca kısmında maddi hasarlar meydana gelirken, jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - SAKARYA