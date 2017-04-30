Alaca Dokumasına, "Türkiye Kültür Oskarları Ödülü"

Burdur'un geleneksel el sanatlarından olan alaca dokumaları, Türkiye Kültür Oskarları Yarışması'nda dokuma alanında birincilik elde etti.



Burdur Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yaşama Dokunanlar Platformu tarafından düzenlenen ve yurt genelinde 320 ürünün katıldığı 2017 yılı Türkiye Kültür Oskarları Yarışması'nda alaca dokumaları birinci oldu.



Burdur Belediyesi Alaca Dokuma Atölyesi usta öğretici Emel Erte ve atölye çalışanları, birincilik ödülünü Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'e sundu.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Ercengiz, yarışmada alaca dokumalarının birincilik elde etmesinden dolayı çok mutlu olduğunu belirtti.



Amaçlarının Burdur'un 250 yıllık geleneğini sürdürmek, korumak ve yaşatmak olduğunu belirten Ercengiz, şöyle devam etti:



"Bu işte kadınlarımızı meslek sahibi yapıp üretim karşılığında el emeklerinin karşılığını alabildikleri bir sistem oluşturmayı planladık. Alaca dokumaları için marka tescili başvurusu yaptık. Bunun patentini aldık. Artık Burdur alaca dokumasının bir markası var ve bunu isimlendirdik. Satış ve pazarlama üzerine birtakım çalışmalar yapıyoruz. Kapasitemizi ve çalışan kadın emekçilerimizi biraz daha artırıp üretime katkı sağlayacağız. Burdur'un markası olmuş alaca dokumalarını öncelikle Türkiye'ye ardından da dünyaya tanıtmak istiyoruz. Bu yolda emin adımlarla ilerliyoruz. Türkiye Kültür Oskarları Birincilik Ödülü doğru bir iş yaptığımız gösteriyor. Ödülün alınmasında emeği geçen kadınlarımıza teşekkür ediyorum."