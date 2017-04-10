Ala: "Yeni Sistem İstikrar ve Vesayetten Kurtulmayı Getiriyor"

Referandum çalışmaları için İnegöl'e gelen eski İçişleri Bakanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala, Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti.



Ziyarette, İçişleri eski Bakanı Efkan Ala'ya AK Parti Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin, İnegöl Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Adem Demirel ve yönetim kurulu üyeleri de eşlik etti. Milletvekili Hüseyin Şahin, "Pazar günü önümüze bir sandık gelecek. Sandık her seferinde geldiğinde çok seçenek sunar, ama bu sefer iki tercih var. ya evet ya da hayır tarafında olacağız. Biz adımızdan ne kadar eminsek, Erzurumluların da evet tarafında olduğunu adımız gibi biliyoruz. Bu millet 16 devlet kurdu. Son devletimiz bu devletimiz. Gidecek başka yerimiz yok. Bu devlet bizim için son kale, bu anlayış ile sandığa gideceğiz. Son kaleyi nasıl savunacağız, onun kararını vereceğiz. Etrafımızda hemşerilerimiz var. En ufak bir sıkıntıda gözleri önce Ankara'da. Ankara bana elini ne zaman uzatacak diye Allah'a yalvarıyor. Ben sıkıştığımda Ankara var, bu devletin temsilcileri var diyor. Türkiye'nin içinde yaşayan 80 milyon diyor ki, bu milletin bir kararı var. Bu kararı 16 Nisan'da hep beraber vereceğiz. Dünya döndükçe, gönül coğrafyamıza etki etmenin ve istikrar içinde yüzmenin kararını verdirecek bir pazar günü olacak. Bu kararı verenlerin evet yanında olanların tarafları ile hayır yanında olan tarafların bir mücadelesi olacak" dedi.



Milletvekili Efkan Ala ise, "Bizim hedefimiz büyük. Biz stabilize yolda da gidiyoruz ama, Uludağ gibi, Palandöken gibi milletimiz arkamızda duruyor. Oradan aldığımız ruh ile şimdide ileriye doğru yürüyoruz. Önümüzde bir lider var. Millet arkamızda duruyor ve yol alıyoruz. Ama stabilize yolda yol alıyoruz. Diyoruz ki, öyle bir siyasi yol yapalım ki, 15 senede aldığımız yolu 5 senede alalım. Bizim yapalım dediğimiz değişiklikler daha önceden olsaydı, şimdi 11 bin dolar olmazdı kişi başı gelir, 22 bin dolar olurdu. O zamanda Bursa Frankurt'u, Londra'yı yakalamış olurdu. Hep birlikte yaşıyoruz, yol alıyoruz, lakin önümüze türlü engeller çıkıyor. Kimi geri çekiyor, kimi ileri itiyor ve böyle ilerliyoruz. İstiyoruz ki, yol biraz temizlensin, hızlı gidelim. Bu değişiklik ile iki tane şey getiriyoruz. Biri sürekli istikrar, diğeri vesayetten kurtulma. Her zaman bir lider bulup istikrarı sağlıyoruz. Ama istiyoruz ki artık liderlerden sonra yaşadığımız sıkıntılar olmasın. Sandıkta millet istikrarı çıkartsın. Sandık istikrarı sağlasın. Yine böyle liderler bulursa dünya çapında gelişmelere imza atarız. Hiç olmazsa o liderler olmadığında Türkiye geri gitmesin, yine ileri gitsin ama az hızla gitsin" diye konuştu. - BURSA