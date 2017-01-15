Akademist Danışmanlık Bursu Nedir?

Akademist Uluslararası Eğitim Danışmanı İsmail Topkaya, Akademist Danışmanlık Bursu'nun ne olduğunu Wise TV'ye anlattı.



Topkaya, "Dünyanın en iyi üniversiteleri başarılı öğrencilere burs veriyorlar, neden biz burs vermeyelim düşüncesinden hareketle yola çıktığım bir şeydi bu. Kendisini ispat etmiş, okuduğu okulda başarılı olan ve aynı zamanda aktivitelerde, faaliyetlerde öne çıkan liderlik yönü olan ve bizim yaptığımız deneme sınavında belli bir puanı geçen öğrencilere indirimler yapıyoruz. Bu indirimler için öğrencinin maddi durumuna bakmıyoruz, tamamen öğrenci odaklı, öğrenci üzerinden verdiğimiz bir burs bu" diyerek öğrenciye vermiş oldukları desteği anlattı.