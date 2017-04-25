Akademi ile turizmi bir araya getiren protokol imzalandı



İSTANBUL, (DHA)- Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) ile Nişantaşı Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalandı.



Nişantaşı Üniversitesi Sadabad Yerleşkesinde yapılan törende protokol, Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu ve TÜRSAB Başkanı Başaran Ulusoy tarafından imzalandı. Yapılan iş birliği, öğrencilere bilgilerini pratiğe dökme, staj yapma imkanı sunarken sektör çalışanlarını da güncel eğitimlerle destekleyecek.



İmza töreninin ardından konuşan TÜRSAB Başkanı Başaran Ulusoy, 'Turizm sektörü ihracatımızın yüzde 21'ini karşılıyor, bütçe açığının ise yüzde 40'ını kapatıyor. İstihdam yaratan bir sektörüz. Bu girişimleri üniversitelerle işbirlikleri çerçevesinde yürütmeye çalışıyoruz. İnanıyorum ki bu işbirliği gençlerimiz için faydalı olacaktır. Bu çalışmalarla, sahadaki gelişmeyle masadaki bilgileri birleştirmeye çalışıyoruz. Çünkü hizmet sektörü iletişim kurulan, kültür alışverişinde bulunulan bir sektördür' diye konuştu.



'BU TÜRBÜLANSTAN SAĞLAM ÇIKACAĞIZ'



Turizmin, 24 saati 48 saat yaşayan bir sektör olduğunu dile getiren Ulusoy, 'Şu anda bir türbülanstan geçiyoruz. Ama bu yolda kaptanlarımızın sağlam, mürettebatın inançlı, yolcuların da dayanıklı olduğunu biliyorum ve buradan sağlam çıkacağımıza inanıyorum' dedi. Eğitilmiş eleman açığını kapattıklarını ancak her elemana günün şartlarına uygun olarak yeniden eğitimler verdiklerini vurgulayan Ulusoy, 'Eğitimleri her sene yeniliyoruz. Çünkü teknoloji çok hızlı değişiyor, telefonlar makineler çoğalıyor bu değişiklikleri ve teknolojiye ayak uydurmak için devamlı eğitimler yapıyoruz' diyerek konuşmasını noktaladı.



'HİZMET SEKTÖRÜ İÇİN EĞİTİM ŞART'



Turizmin diğer sanayi sektörleri gibi sadece mal veya ürün üretmediğini belirten Prof. Dr. Asım Saldamlı ise, 'Turizm esas olarak bir hizmet sektörü ve aynı zamanda bir konukseverlik sektörüdür. Bu nedenle, hizmetin verilmesi sırasında gösterilen dostluk ve yakınlık çok önemlidir. Hizmetin temel kıstasları olan profesyonellik, beceri, verimlilik ve nezaket özellikleri tesadüfen kazanılmaz. Bütün bu özellikler, insanlara yapılan eğitim yatırımlarının bir sonucudur. Dolayısı ile Nişantaşı Üniversitesi, 'farkı yaratan insandır!' düşüncesinden hareketle; gelişimin ve kalitenin sürekliliğini sağlamak üzere, öğrencilerin yetenekli, çalışkan, bilgili, olumlu, aktif ve alçak gönüllü bireyler olmasına özenle destek vermektedir. Nitelikli, profesyonel, deneyimli insan ancak teorik bilgisini uygulamaya aktarabiliyorsa önem kazanır. Biz eğitimin teorik kısmını üniversitede öğrencilerimize aktarıyoruz. Uygulama kısmını ise öğrenciler reel sektörde misafirlerle yüz yüze gelerek öğreniyorlar. Bugün yaptığımız bu protokol ile öğrencilerimiz edindikleri teorik bilgileri işletmelerde uygulayarak pekiştirme şansına sahip olacaklar. Yeni deneyim ve beceriler kazanacaklar. Üniversite-sektör işbirliği öğrencilerimizin sadece teorik bilgilerini değil becerilerini de geliştirebildikleri, niteliklerini artırabilecekleri önemli bir konu haline geldi? ifadelerinde bulundu.



Eğitimi sadece üniversitedeki öğrencilerle sınırlı tutmadıklarını söyleyen Prof. Dr. Saldamlı, 'TÜRSAB Akademi sadece kendi personelini değil üyelerinin çalışanlarını ve kamuya olan sorumluluklarını da düşünerek toplumda turizm bilincini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapıyor. Biz de üniversite olarak turizm eğitimi ile ilgili çalışmaları sürdürüyoruz. Dolayısıyla sadece öğrencilerimiz için değil kamuda, sektörde, halkın turizm bilincinin gelişmesi, hali hazırda turizmde çalışan insanların bilgi, beceri ve yeteneklerinin geliştirilmesi konusunda hem üniversitede hem TÜRSAB'da ortak projelerimiz olacak' dedi.



İmza töreninin ardından üniversitede bir de panel düzenlendi. 'Turizmin Önemi Kimin Umurunda" başlıklı panelde konuşmacılar, Nişantaşı Üniversitesi Turizm Bölüm Başkanı Prof. Dr. Asım Saldamlı, TÜRSAB Başkanı Başaran Ulusoy ve TÜROB Başkanı Timur Bayındır oldu.



(Tür: İstanbul)