AK Parti Grup Başkanvekili Turan, Bozcaada'da

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Bozcaada ilçesini ziyaret etti.



Referandum çalışmaları kapsamında Çanakkale'ye gelen Turan, Bozcaada Kaymakamı Mustafa Akın ile görüştü, daha sonra AK Parti İlçe Başkanlığı binasının açılışını gerçekleştirdi.



Çınaraltı Meydanı'nda ada halkı ile görüşen Turan, Bozcaada'nın kendileri için çok özel yerlerden biri olduğunu söyledi.



Türkiye'nin köyü olmayan tek ilçesinin Bozcaada olduğunu hatırlatan Bülent Turan, şöyle konuştu:



"Adamız sahili ve tarihi dokusuyla çok özel bir mekan. Bugün Bozcaada'mızı adım adım geziyoruz. Kaymakam beye uğradık. Sorunları dinledik. Hemen yan tarafta eski adliye binası diye bilinen kullanılan bir büyük mekan var. Bu mekan boş ve atıl duruyordu. Bu binanın bir an önce restorasyonun yapılmasını ve yeni sezona öğretmen evi olarak hazırlanmasını sağlayacağız. Çünkü Bozcaada'nın en büyük sorunlarından birisi kamu görevlilerinin lojman ve kalacak yerinin olmaması. Öğretmenevi kamu hizmetlerinin daha rahat sağlanmasına katkı sağlayacak."