AK Parti Erzincan Gençlik Kolları, Başkanlık İçin Gençlerle Bir Araya Geliyor

AK Parti Erzincan İl Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Keleş öncülüğünde yürütülen proje kapsamında gençlerle bir araya gelinip Cumhurbaşkanlığı Sistemi ile ilgili bilgiler veriliyor.



AK Parti Erzincan İl Gençlik Kolları mahalle temsilcileriyle istişare toplantısında bir araya gelen AK Parti Erzincan İl Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Keleş, sandık yönetim kurulu çalışması ile her sandıkta görev alacak olan gençlerle bir araya gelinerek Cumhurbaşkanlığı Sistemi Referandumu ile ilgili geniş kapsamlı bilgi verdi.



AK Parti Erzincan İl Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Keleş Milletvekili seçilme yaşının 18'e düşürülmesini gençler olarak her zaman desteklediklerini söyleyerek, "Bu hamle gençlerin siyasete katılımı ve karar alma süreçlerindeki varlığı için çok önemlidir." dedi.



AK Parti'nin kurucusu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her zaman yanında olduklarını ifade ederek, "Erzincan Gençlik Kolları yaklaşan referanduma şimdiden hazır. "Reisimizin yolu yolumuz, davasını davamızdır. Elhamdülillah dimdik ayaktayız. Türkiye'yi 2023, 2053 ve 2071 hedeflerinin daha da ötesine taşıyacak nesillerin yetiştirilmesi gerekiyor, bunun için de AK Parti Gençlik Kolları olarak üzerimize düşen görevi layıkıyla yapmaya gayret ediyoruz." dedi.



Başkan Keleş açıklamasının devamında; "Geleceğimiz, umudumuz, istikbalimiz olan, Yeni Türkiye'nin neferleri genç kardeşlerimizle beraber olmaktan, bir araya gelip fikir alış verişinde bulunmaktan memnuniyet duyuyorum." diye konuştu.



Önümüzdeki günlerde başlayacak olan referandum çalışmaları için görüşmeler yaptıklarını, toplantının kendileri adına çok verimli geçtiğini kaydeden Başkan Keleş güncel siyasi olayları değerlendirerek Cumhurbaşkanlığı Sistemi ile ilgili sıkça sorulan soruları cevapladı. Sandıkta, gençlerin vereceği kararın gelecek için çok önemli olduğuna dikkat çekti.



"Ulaşılmadık Genç Bırakmayacağız"



Başkan Keleş "Erzincan Gençlik Kolları olarak referandum için hazırız ve ilk günkü aşk ve coşkuyla çalışıyoruz. Erzincan'daki oy kullanacak olan 34 Bin 351 genç seçmene tek tek ulaşacağız ve derdimizi, gayemizi anlatacağız. Ülkemizin ve Milletimizin geleceğinde bir dönüm noktası olarak gördüğümüz Cumhurbaşkanlığı Sistemi Referandumu için değişlikle ilgili her şeyi vatandaşlarımıza anlatmamız gerekiyor. Tüm kardeşlerimiz ile birlik ve beraberlik içerisinde çalışacağız. Hep birlikte referandumda kapı kapı, ev ev, mahalle mahalle gezerek Erzincan'da ve tüm ilçelerimizde ulaşılmadık genç bırakmayacağız. Bunun için çalışmalarımıza yoğun bir şekilde devam ediyoruz." dedi. - ERZİNCAN