Ahmet Aslan Solo Konser

Anadolu müziğini batı enstrümanlarıyla birlikte kullanan Ahmet Aslan, 28 Nisan'da Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde müzikseverlerle buluşuyor.

Ahmet Aslan Solo Konser

Anadolu müziğini batı enstrümanlarıyla birlikte kullanan Ahmet Aslan, 28 Nisan'da Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde müzikseverlerle buluşuyor.

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Kadıköy

Mekan : Kadıköy Halk E.M

Mekan Adresi : Bahariye Cad. No: 39

Başlangıç Saati : 28.04.2017 20: 30: 00

Bitiş Saati : 28.04.2017 22: 30: 00

Kategori : Ahmet Aslan Solo Konser

Tür : Konser

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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