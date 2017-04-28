Ahmet Aslan Solo Konser
Anadolu müziğini batı enstrümanlarıyla birlikte kullanan Ahmet Aslan, 28 Nisan'da Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde müzikseverlerle buluşuyor.
Anadolu müziğini batı enstrümanlarıyla birlikte kullanan Ahmet Aslan, 28 Nisan'da Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde müzikseverlerle buluşuyor.
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Kadıköy
Mekan : Kadıköy Halk E.M
Mekan Adresi : Bahariye Cad. No: 39
Başlangıç Saati : 28.04.2017 20: 30: 00
Bitiş Saati : 28.04.2017 22: 30: 00
Kategori : Ahmet Aslan Solo Konser
Tür : Konser
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io