Afyonkarahisar'da 8 tır, bir yolcu otobüsü ve 2 otomobilin karıştığı trafik kazasında 18 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar-Antalya karayolunun 23. kilometresinde yoldaki gizli buzlanmaya nedeniyle 8 tır, bir yolcu otobüsü ve 2 otomobil çarpıştı.
Kazada yaralanan 18 kişi, hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Ulaşıma kapanan karayolunun trafiğe açılması için ekiplerin çalışması sürüyor.
Afyonkarahisar'da Zincirleme Trafik Kazası: 18 Yaralı
Afyonkarahisar'da 8 tır, bir yolcu otobüsü ve 2 otomobilin karıştığı trafik kazasında 18 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'da 8 tır, bir yolcu otobüsü ve 2 otomobilin karıştığı trafik kazasında 18 kişi yaralandı.
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