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Afyonkarahisar'da Zincirleme Trafik Kazası: 18 Yaralı

Afyonkarahisar'da Zincirleme Trafik Kazası: 18 Yaralı

Afyonkarahisar'da 8 tır, bir yolcu otobüsü ve 2 otomobilin karıştığı trafik kazasında 18 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da Zincirleme Trafik Kazası: 18 Yaralı

Afyonkarahisar'da 8 tır, bir yolcu otobüsü ve 2 otomobilin karıştığı trafik kazasında 18 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar-Antalya karayolunun 23. kilometresinde yoldaki gizli buzlanmaya nedeniyle 8 tır, bir yolcu otobüsü ve 2 otomobil çarpıştı.

Kazada yaralanan 18 kişi, hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ulaşıma kapanan karayolunun trafiğe açılması için ekiplerin çalışması sürüyor.

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