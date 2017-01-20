Adıyaman Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (ADYÜTTO) tarafından ADYÜ İnovatif Proje Pazarı düzenlenecek.



Adıyaman Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (ADYÜTTO) tarafından Üniversite- Sanayi işbirliğini güçlendirmek, üniversitede ortaya çıkan buluşların sanayiye uygulanması ve ticarileştirilmesini sağlamak ve üniversite öğrencilerinin bilimsel çalışmalara teşvik edilmesi amacı ile 21 Nisan 2017 tarihinde "ADYÜ İnovatif Proje Pazarı" düzenlenecek. Ödüllü proje yarışması olan, ADYÜ İnovatif Proje Pazarı için online başvurular http://projepazari.adiyaman.edu.tr adresinden yapılırken, lisans ve lisansüstü öğrencilerin projelerin yarışacağı proje pazarına son başvuru 24 Mart 2017 tarihi olduğu belirtildi. - ADIYAMAN