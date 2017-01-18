Advocaat'tan Gençlerbirliği Maçında Rotasyon

FutbolArena - Ziraat Türkiye Kupası grup etabı 5. maçında Gençlerbirliği deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu.



Sakatlıkları devam eden Volkan Şen, Simon Kjaer ve Mehmet Topal'ı kadroya dahil edemeyen Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, yedek ağırlıklı bir 11 sahaya sürdü.



STOPERDE GENÇLERE ŞANS VERDİ



Kaleyi Fabiano'ya emanet eden Hollandalı teknik adam, stoper ikilisinde genç oyuncular Yiğithan Güveli ve Kadir Kaan Özdemir'e görev verdi. Sol bekte İsmail Köybaşı formayı alırken, sağ bekte ise Savaş Polat tercih edildi.



KARAVAEV 11'DE



Orta saha üçlüsünde Ozan Tufan, Caner Koca ve Salih Uçan'ı sahaya süren Advocaat, kanatlarda Stoch ile yeni transfer Karavaev'e güvendi. İleri uçta ise Aatif görev aldı.



Fenerbahçe'nin 11'i: Fabiano, İsmail, Kadir, Yiğithan, Savaş, Ozan, Salih, Stoch, Caner, Karavaev, Aatif



