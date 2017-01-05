Adıyaman'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri ağır 4 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Sincik ilçesi Yarpuzlu köyü yolunda Bayram Sakız (29) yönetimindeki 02 KA 821 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.



Kazada, sürücü Sakız ve araçta bulunan Feyzullah Çavuş (17), Muhammed Çavuş (7) ve altı aylık hamile olan Emine Çavuş (41) yaralandı.



Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada durumu ağır olan Emine Çavuş ameliyata alındı fakat tüm müdahaleye rağmen karnındaki bebeği kurtarılamadı.



Durumu ağır olan Emine Çavuş, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.





Bebeğin cenazesi morga alınırken, yaralıların yakınları hastane önünde sinir krizi geçirdi.