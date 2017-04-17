Eskişehirspor maçıyla ilgili açıklamalar yapan Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, "Avantajlı çıkacak taraf biziz. Onlar heyecan yapsın, paniklesin. Bizim baskı altında olmamız için hiç bir neden yok" dedi.



Sarı-kırmızılı kulübün Başkanı Adil Gevrek, TFF 1. Lig'in 28. haftasında oynayacakları ve şampiyonluk yolunda büyük önem taşıyan Eskişehirspor maçıyla ilgili basın mensuplarına yaptığı açıklamada taraftara uyarılarda bulundu.



"Biz iyi niyetimizi ve halis tavrımızı bozmayalım"



Evkur Yeni Malatyaspor'un camia olarak şampiyonluğu hak ettiğini vurgulayan Adil Gevrek, "Biz iyi niyetimizi, halis tavrımızı bozmayalım. Gerisi gelir inşallah. Tabii Eskişehirspor önemli bir kulüp ve bu sezon onların da hedefi şampiyonluk bilindiği üzere. Ligin ilk yarısında orada oluşturulan atmosfer içerisinde bazı olumsuzluklar olmuş olabilir, bunu kesinlikle kimseye mal etmiyoruz. Eskişehir, bizim saygı duyduğumuz kulüplerden birisi. Burada da ev sahipliğimizi en iyi şekilde yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Futbol müsabakalarında mücadeleler saha içerisinde olur, orada biter. Bu anlamda zorlu müsabakada taraftarlarımızın 90 dakikanın her anında, geride bile olsak desteği bırakmamalarını rica ediyorum. Kimse unutmasın ki sahaya avantajlı çıkacak taraf biziz. Onlar heyecan yapsın, onlar paniklesin. Bizim baskı altında olmamız için hiç bir neden yok" ifadelerini kullandı.



"Buranın duvarlarına güzel bir anı daha asmak istiyoruz"



Gevrek, 'İnönü Stadı'nı dolduralım' mesajına duyarsız kalmayan taraftara da teşekkür ederek, "Bu sezon stadımızın zemininden dolayı bazı maçlarımızı İstanbul'da oynadık. Tabii İnönü Stadı bizim mabedimiz. Malatya futbolunun efsane stadı belki son günlerini geçiriyor ama her zaman buranın atmosferinin ne kadar özel olduğunun bilincindeyiz. Bu anlamda buranın duvarlarına güzel bir anı daha asmak istiyoruz. Taraftarımızın tüm Türkiye'nin gözünün üzerimizde olacağı bu maçta taraftarlık dersi vereceğine inanıyorum" diye konuştu. - MALATYA