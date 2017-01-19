Adana'da "Tarihte Adana" Sergisi Açıldı

Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında "Tarihte Adana" sergisi açıldı.



Yüreğir Belediyesi tarafından Yüreğir Kültür Merkezi'nde düzenlenen sergide, el sanatları, nakış, resim, mefruşat kurslarında üretilen ürünler yer aldı.



Vatandaşlar, sanatçıların el emeği göz nuru yaptığı eserleri ilgiyle inceledi.



Vatandaşlar tarafından ücretsiz gezilebilecek sergi, bir hafta boyunca açık kalacak.



Serginin açılışına, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan ve çok sayıda davetli katıldı.