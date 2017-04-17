Adana'da İlçelerin Referandum Sonuçları

Adana'da 2010/2017 referandum sonuçları arasında şaşırtıcı farklar çıkmadı.



Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini öngören anayasa değişikliği, Türkiye genelinde resmi olmayan rakamlara göre yüzde 51,4 'evet' oyuyla kabul edildi.



2010 referandum u sadece AK Parti milletvekillerinin önerisiyle gerçekleştirilirken 2017 referandum unda MHP'de destek verdi. Kentte vatandaşların evet/hayır tercihlerinin her iki seçimde de büyük oranda değişmediği görüldü.



İlçelerin 2010 / 2017 anayasa referandum u kıyaslaması ise şöyle:



Seyhan



Evet: yüzde 39.30 / 36.7



Hayır: yüzde 60.69 / 63.3



Çukurova



Evet: yüzde 32.17 / 30.5



Hayır: yüzde 67.82 / 69.5



Sarıçam



Evet: yüzde 50.60 / 55.7



Hayır: yüzde 49.39 / 44.3



Yüreğir



Evet: yüzde 52.30 / 48.0



Hayır: yüzde 47.69 / 52.0



Ceyhan



Evet: yüzde 40.54 / 38.8



Hayır: yüzde 59.45 / 61.2



Feke



Evet: yüzde 62.48 / 61.7



Hayır: yüzde 37.51 / 38.3



Kozan



Evet: yüzde 54.34 / 55.9



Hayır: yüzde 45.65 / 44.1



Aladağ



Evet: yüzde 62.93 / 64.3



Hayır: yüzde 37.06 / 35.7



İmamoğlu



Evet: yüzde 56.19 / 58.6



Hayır: yüzde 43.80 / 41.4



Pozantı



Evet: yüzde 56.75 / 58.1



Hayır: yüzde 43.24 / 41.9



Tufanbeyli



Evet: yüzde 59.90 / 59.5



Hayır: yüzde 40.09 / 40.5



Karaisalı



Evet: yüzde 63.41 / 67.5



Hayır: yüzde 36.58 / 32.5



Saimbeyli



Evet: yüzde 67.28 / 67.1



Hayır: yüzde 32.71 / 32.9



Yumurtalık



Evet: yüzde 38.88 / 45.7



Hayır: yüzde 61.11 / 54.3



Karataş



Evet: yüzde 27.99 / 32.2



Hayır: yüzde 72.00 / 67.8 - ADANA