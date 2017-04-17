Adana'da İlçelerin Referandum Sonuçları
Adana’da 2010/2017 referandum sonuçları arasında şaşırtıcı farklar çıkmadı.
Adana'da 2010/2017 referandum sonuçları arasında şaşırtıcı farklar çıkmadı.
Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini öngören anayasa değişikliği, Türkiye genelinde resmi olmayan rakamlara göre yüzde 51,4 'evet' oyuyla kabul edildi.
2010 referandum u sadece AK Parti milletvekillerinin önerisiyle gerçekleştirilirken 2017 referandum unda MHP'de destek verdi. Kentte vatandaşların evet/hayır tercihlerinin her iki seçimde de büyük oranda değişmediği görüldü.
İlçelerin 2010 / 2017 anayasa referandum u kıyaslaması ise şöyle:
Seyhan
Evet: yüzde 39.30 / 36.7
Hayır: yüzde 60.69 / 63.3
Çukurova
Evet: yüzde 32.17 / 30.5
Hayır: yüzde 67.82 / 69.5
Sarıçam
Evet: yüzde 50.60 / 55.7
Hayır: yüzde 49.39 / 44.3
Yüreğir
Evet: yüzde 52.30 / 48.0
Hayır: yüzde 47.69 / 52.0
Ceyhan
Evet: yüzde 40.54 / 38.8
Hayır: yüzde 59.45 / 61.2
Feke
Evet: yüzde 62.48 / 61.7
Hayır: yüzde 37.51 / 38.3
Kozan
Evet: yüzde 54.34 / 55.9
Hayır: yüzde 45.65 / 44.1
Aladağ
Evet: yüzde 62.93 / 64.3
Hayır: yüzde 37.06 / 35.7
İmamoğlu
Evet: yüzde 56.19 / 58.6
Hayır: yüzde 43.80 / 41.4
Pozantı
Evet: yüzde 56.75 / 58.1
Hayır: yüzde 43.24 / 41.9
Tufanbeyli
Evet: yüzde 59.90 / 59.5
Hayır: yüzde 40.09 / 40.5
Karaisalı
Evet: yüzde 63.41 / 67.5
Hayır: yüzde 36.58 / 32.5
Saimbeyli
Evet: yüzde 67.28 / 67.1
Hayır: yüzde 32.71 / 32.9
Yumurtalık
Evet: yüzde 38.88 / 45.7
Hayır: yüzde 61.11 / 54.3
Karataş
Evet: yüzde 27.99 / 32.2
Hayır: yüzde 72.00 / 67.8 - ADANA