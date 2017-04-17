Adana'da İlçelerin Referandum Sonuçları

Adana’da 2010/2017 referandum sonuçları arasında şaşırtıcı farklar çıkmadı.

Adana'da İlçelerin Referandum Sonuçları

Adana'da 2010/2017 referandum sonuçları arasında şaşırtıcı farklar çıkmadı.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini öngören anayasa değişikliği, Türkiye genelinde resmi olmayan rakamlara göre yüzde 51,4 'evet' oyuyla kabul edildi.

2010 referandum u sadece AK Parti milletvekillerinin önerisiyle gerçekleştirilirken 2017 referandum unda MHP'de destek verdi. Kentte vatandaşların evet/hayır tercihlerinin her iki seçimde de büyük oranda değişmediği görüldü.

İlçelerin 2010 / 2017 anayasa referandum u kıyaslaması ise şöyle:

Seyhan

Evet: yüzde 39.30 / 36.7

Hayır: yüzde 60.69 / 63.3

Çukurova

Evet: yüzde 32.17 / 30.5

Hayır: yüzde 67.82 / 69.5

Sarıçam

Evet: yüzde 50.60 / 55.7

Hayır: yüzde 49.39 / 44.3

Yüreğir

Evet: yüzde 52.30 / 48.0

Hayır: yüzde 47.69 / 52.0

Ceyhan

Evet: yüzde 40.54 / 38.8

Hayır: yüzde 59.45 / 61.2

Feke

Evet: yüzde 62.48 / 61.7

Hayır: yüzde 37.51 / 38.3

Kozan

Evet: yüzde 54.34 / 55.9

Hayır: yüzde 45.65 / 44.1

Aladağ

Evet: yüzde 62.93 / 64.3

Hayır: yüzde 37.06 / 35.7

İmamoğlu

Evet: yüzde 56.19 / 58.6

Hayır: yüzde 43.80 / 41.4

Pozantı

Evet: yüzde 56.75 / 58.1

Hayır: yüzde 43.24 / 41.9

Tufanbeyli

Evet: yüzde 59.90 / 59.5

Hayır: yüzde 40.09 / 40.5

Karaisalı

Evet: yüzde 63.41 / 67.5

Hayır: yüzde 36.58 / 32.5

Saimbeyli

Evet: yüzde 67.28 / 67.1

Hayır: yüzde 32.71 / 32.9

Yumurtalık

Evet: yüzde 38.88 / 45.7

Hayır: yüzde 61.11 / 54.3

Karataş

Evet: yüzde 27.99 / 32.2

Hayır: yüzde 72.00 / 67.8 - ADANA

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