Adana'da Bin Polisle Asayiş Uygulaması

ADANA'da bin polisle yapılan asayiş uygulamasında eğlence mekanları denetlendi, şüpheli araçlar ve şahıslar üzerinde arama yapıldı.



İçişleri Bakanlığı'nca tüm yurtta yapılan 'Huzur Türkiye-5' uygulamasına Adana'dan bin polis katıldı. Asayiş, Terör, Uyuşturucu, Kaçakçılık ve Trafik ekiplerinin katıldığı uygulamada, kontrol noktaları oluşturularak durdurulan araçların iç ve bagaj kısımları didik didik arandı. Şüpheli şahısların üzerleri arandı, Genel Bilgi Tarama (GBT) sorguları yapıldı.



Geniş güvenlik önlemi altında yapılan uygulamanın ikinci bölümünde ise içkili eğlence mekanları denetlendi. Ekipler, işletmelerin ruhsat ve içki satış belgelerini kontrol etti. Yönetmeliklere aykırı bulunan işletmelere ceza kesildi. Bir eğlence mekanında 12 yaşındaki kız çocuğunu getiren baba hakkında da işlem yapıldı.



- Adana