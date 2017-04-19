Adana Adliyesi'nin Şeffaflık Raporu

ADANA Cumhuriyet Başsavcılığı ve Adana Adli Yargı Adalet Komisyonu işbirliğiyle, yargı hizmetlerinde şeffaflığın ve hesap verilebilirliğin sağlanması amacıyla '2016 Yılı Adana Adliyesi Faaliyet Raporu' hazırlandı. Adana Adliyesi'nin resmi internet sitesinde yayımlanarak kamuoyuna sunulan 200 sayfalık raporda mali bilgilerden, dosya sayılarına, en çok işlenen suçlardan yapılan çalışmalara kadar onlarca veri yer aldı.



Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından adalet hizmetlerinin işleyişinin ve performansının denetlenmesi, yürütülen çalışmaların kolayca anlaşılabilir ve açık bir şekilde kamuoyuna sunulması amacıyla bir genelge yayımladı. Bu kapsamda, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ile Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı, şeffaflık ve hesap verilebilirliğin sağlanması amacıyla 2016 yılına ait verilerin bulunduğu rapor hazırladı. 15 Temmuz demokrasi şehitleri ve gazileri anısına yapılan bir çalışmayla başlayan raporda adliyenin fiziki yapısı, mahkeme sayıları, Cumhuriyet Başsavcılığına bağlı birimler, Denetimli Serbestlik Bürosu, teknolojik kaynaklar ile personel dağılımı ve sayıları yer aldı.



ŞEFFAFLIK VE HESAP VERİLEBİLİRLİK İÇİN



Raporun 'Faaliyete İlişkin Bilgiler' kısmında da mali bilgiler ile Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma dosyası temizleme oranı, yıllara göre açılan soruşturma sayıları, karar türüne göre dosya sayıları ve uluslararası adli işbirliği talep sayıları gibi veriler de açıklandı. Raporda ayrıca, en çok karşılaşılan 20 suç türüne göre soruşturmaların bitirilme oranları, şüphelilerin yaş ortalaması, soruşturma aşamasında ortalama tutukluluk süreleri, tutuklama ve adli kontrol talebi ile mahkemeye sevk edilen şüphelilere ilişkin dosya ve uzlaştırma sayıları ile adli sicil kaydı verilen kişi sayısı gibi bilgilere de yer verildi. Cumhuriyet Başsavcılığına bağlı birimlerin yaptığı sosyal ve kültürel etkinlikler ile soruşturmalara yönelik çalışmalara ilişkin gazete haber kupürlerinin de bulunduğu raporda, mahkemelerle ilgili ise davaların temizlenme oranları, karar sayıları gibi birçok istatistiki veriye yer verildi.



'MİSYONUMUZ HALKIN ADALET İHTİYACINI KARŞILAMAK'



Mülhakat adliyeleri olan Karataş ve Karaisalı adliyelerinin bilgilerinin bulunduğu raporda, Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan ile Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Ramazan Yılmaz'ın görüşlerine de yer verildi. Görüş yazısında 2016 yılının en önemli olayının FETÖ/PDY terör örgütü tarafından yapılan 15 Temmuz darbe girişimi olduğunu vurgulayan Ali Yeldan, temel misyonlarının toplumun adalet ihtiyacını karşılamak, beklentilerine cevap vermek, onların algı ve vicdanında olumlu etkiler bırakmak olduğunu söyledi. Adana Adliyesi olarak yargı hizmetlerinin hızlı ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi, vatandaşların adalete erişiminin kolay bir şekilde sağlanması, yargı mensubu ve çalışanlarının fiziksel ve psikolojik açıdan daha rahat ve huzurlu koşullarda görevlerini yerine getirmeleri için çalışmalar yaptıklarını belirten Yeldan, "Adana Adliyesi'nde ilk kez hazırlanan faaliyet raporu, sorunları çözmekte fayda sağlayacağı gibi, yargısal planlamada şeffaflığı ve hesap verilebilirliği mümkün kılacak, dönemsel hedef ve çalışmaları mukayese etme imkanı tanıyacak, ayrıca önümüzdeki yıllarda da misyonumuzu belirlemede yol gösterecek ve vizyonumuza ışık tutacaktır" diye konuştu.



Adalet Komisyonu Başkanı Ramazan Yılmaz da, Adana Adliyesi'nin resmi internet sitesinde yayımlanarak kamuoyuna sunulan 2016 yılı faaliyet raporunun halkın bilgilendirilmesi amacıyla UYAP sisteminde yer alan veriler dikkate alınarak hazırlandığını bildirdi.



- Adana