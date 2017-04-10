ABD'li Senatör Graham: Esad Resmen Trump'a Küfür Etti

Cumhuriyetçi Güney Karolina senatörü Lindsey Graham, ABD'nin, Suriye'nin Humus kenti yakınlarındaki Şayrat hava üssüne yönelik saldırısını katıldığı bir televizyon yayınında 'dikkat çekici' ifadelerle değerlendirdi.

"KASABANIN YENİ BİR ŞERİFİ VAR"

ABD Başkanı Donald Trump'ın operasyon talimatı vermesinden memnun olduğunu belirten Graham "O, artık düşmanlarımızın gözünde Obama değil ama işi bitirmek için daha fazlasını yapmalı. Kasabanın yeni bir şerifi var" dedi.

"ESAD KÜFÜR ETTİ"

Graham, saldırının ardından Suriye'nin Şayrat üssünü kullanması hakkında ise şunları söyledi:

"Esad'ın bu üsten uçakları havalandırarak Trump'a söylediği şey şu: S….. git. Ve bence büyük bir hata yaptı. Çünkü ABD'yle hasımsanız ve Trump'ın sıradan bir günde yapabileceklerinden endişe etmiyorsanız aklınızı kaçırmışsınız demektir."