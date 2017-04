Amerika Elektronik Cihaz Yasağını Tüm Avrupa Uçuşlarına Genişletebilir.





The Guardian'a göre İngiltere'de etkilenebilir! ABD Elektronik Cihaz Yasağını Tüm Avrupa Uçuşlarına Genişletebilir, Trump Yasaklara devam ediyor. Yasağın gerçekleşmesi durumunda Avrupa Birliğinin tepkisi ne olur.



ABD Başkanı Donald Trump geçen ay, ilk icraatlarından biri olan ve aralarında İstanbul'un da bulunduğu 8 Ülkedeki 10 Havaalanından ABD'ye doğrudan uçuşlarda şok edici bir yasak getirmişti.



Görünen o ki bu yasak tüm Avrupa Kıtasına genişleyebilir! ABD, Avrupa havalimanlarından uçuşlar için dizüstü bilgisayarları yasaklayabilir.



The Guardian'da yer alan habere göre Trump yönetimi iş ve tatil yolcularını aynı şekilde sinirlendirecek olan ve tepki çeken bu yasağı bütün Avrupa Havalimanlarına genişletmek istiyor.



Yasak alınan bir gizli istihbarata dayandırılmak isteniyor.



Alınan bu istihbarata göre teröristlerin patlayıcı maddeleri, dizüstü bilgisayarlar, iPad'ler ve e-okuyucular gibi tüketici elektroniği cihazlarına gizlenmiş şekilde uçaklara sokacakları iddia ediliyor.



İngiltere'nin de etkileneceğine dair spekülasyonlar var!





Yasaklama yürürlüğe girmemesine rağmen, Birleşik Krallık'ın etkilenen ülkelerden biri olabileceği yönünde spekülasyonlar var.



The Guardian'a konuşan kaynağın aktardığına göre "Yasağın İngiltere'ye de yayılmasının kesin olmamasına rağmen, ABD'nin bunu yapmayı düşünmüş."



Söz konusu yasak genişlerse ülkeye seyahat eden tatilciler ve iş adamlarında iyi paralar kazanan hava yolu şirketleri bu işten oldukça zararlı çıkacak. Havayolları aynı zamanda Wi-Fi gibi yan hizmetlerden çok para kazanıyor. Tabletleri ve dizüstü bilgisayarları yasaklamak bunun için talebi muhtemelen azaltacaktır.



ABD Elektronik Cihaz Yasağını Tüm Avrupa Uçuşlarına Genişletebilir mi ? Göreceğiz..





Öncelikle Göreceğiz. Ancak bana göre bu yasağın gerçekleşmesi durumunda İngiltere ve Avrupa birliğinden ciddi tepkiler gelebilir. Özellikle New York'a Londra'dan direkt uçuşlar bu konudan oldukça etkilenebilir.



Yasak Gerçekleşirse Avrupa Ülkelerinin Avrupa Birliğinin Tepkisi Nasıl Olur Merak Ediyorum!



ABD'nin İstanbul Uçuşlarında Elektronik Cihaz Yasağı Kapsamı Neydi Bir Hatırlayalım?





İstanbul'dan ABD'ye direkt uçuş yapan uçaklara binecek yolcuların, dizüstü ve tablet bilgisayarların yanı sıra kamera ve DVD oynatıcı gibi elektronik cihazları kabine almaları yasaklandı.



Bagaja Verilmesi Yasak mı?





Bu cihazlar bagaja verilmesi şart. Tıbbi cihazların ise bu uygulamanın dışında tutulduğu belirtildi.



ABD'nin İstanbul Yasağı Kapsamında;





YOLCULAR YASAK KAPSAMINDAKİ CİHAZLARI NASIL TAŞIYACAK?



Yolcu, cep telefonu veya akıllı telefondan daha büyük elektronik cihazlarını kapalı olarak bavuluna koyacak. Bavul kontuarda teslim edildikten sonra havalimanı güvenliğinden geçirilecek.



ABD aralarında Türkiye'nin de olduğu birçok ülkeden yapılan seferlerde yetkilendirdiği güvenlik şirketlerinden özel hizmet alıyor. Bu şirketler, havalimanındaki güvenlikten uçağa gönderilen bagajı tekrar x-ray cihazından geçiriyor. Sonrasında da uçağın kargo bölümüne yükleniyor.



Bu nedenle ABD'de yolcu bavullarının çalınma oranının yüksek olduğu göz önüne alırsak, mümkünse elektronik cihaz götürmemek te fayda var.



ABD'nin Daha önce Elektronik Cihaz Yasağı Kapsamına Aldığı Ülkeler Şöyleydi



Kahire (Mısır)

Amman (Ürdün)

Kazablanka (Fas)

Doha (Katar)

Riyad ve Cidde (Suudi arabistan)

Abu Dabi ve Dubai (Birleşik Arap Emrilikleri)

Kuveyt kenti (Kuveyt)



US considers banning laptops on flights from UK airports on The Guardian



http://www.teknotalk.com/abd-elektronik-cihaz-yasagini-tum-avrupa-ucuslarina-genisletebilir-56859/