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ABD Başkanı Donald Trump Açıklaması
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ABD Başkanı Donald Trump Açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, vergi reformundan önce sağlık reformunu geçirilmesi gerektiğini belirterek, "Harika bir vergi reformuna sahip olacağız ancak önce sağlık sigortasını halletmek zorundayım" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump Açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, vergi reformundan önce sağlık reformunu geçirilmesi gerektiğini belirterek, "Harika bir vergi reformuna sahip olacağız ancak önce sağlık sigortasını halletmek zorundayım" dedi.

Trump, Fox Business'a verdiği mülakatta Amerikan ekonomisini ilgilendiren açıklamalarda bulundu.


Cumhuriyetçilerin sağlık sigortasında başarısız olduğu görüşüne katılmadığını belirten Trump, "Başarısız olmadık. Müzakere ediyorduk ve etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Belki 900 milyar dolarlık tasarruf sağlayacak"

Trump, selefi Barack Obama'nın imzasını taşıyan ve kamuoyunda Obamacare olarak bilinen Düşük Maliyetli Sağlık Sigortası Yasası'nın iptal edilmesiyle yaklaşık 900 milyar dolarlık tasarruf sağlanabileceğini dile getirdi.

Mevcut sağlık sigortası yasasının iptal edilmesinden elde edilecek ek kaynaklarla harika bir vergi reformu hazırlanabileceğini belirten Trump, "Harika bir vergi reformuna sahip olacağız ancak önce sağlık sigortasını halletmek zorundayım" dedi.

İlk yasa tasarısı geri çekilmişti


ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Cumhuriyetçi Paul Ryan'ın Obamacare'e alternatif olarak geliştirdiği "Amerikan Sağlık Hizmetleri Yasası (AHCA)", Beyaz Saray'ın tüm desteğine rağmen yeterli "Evet" oyuna ulaşamayacağı anlaşılınca geri çekilmişti.

AHCA tasarısı için Temsilciler Meclisi'nde düzenlenmesi plananan oylamaların iki kere ertelenmesinin ardından geri çekilmesi, ABD Başkanı Donald Trump ve Temsilciler Meclisi Başkanı Paul Ryan için "başarısızlık" olarak yorumlanmıştı.

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