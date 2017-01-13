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AB'den Moldova'ya Mali Destek
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AB'den Moldova'ya Mali Destek

AB Komisyonu, Moldova'ya kısa dönem finansman ihtiyaçları için 100 milyon avroluk makro finansal destek paketi verilmesini teklif etti.

AB'den Moldova'ya Mali Destek

AB Komisyonu, Moldova'ya kısa dönem finansman ihtiyaçları için 100 milyon avroluk makro finansal destek paketi verilmesini teklif etti.

AB Komisyonu, Moldova'ya 2017 ve 2018 yılları için toplam 100 milyon avroluk makro finansal destek sağlanmasına yönelik paket teklifini açıkladı.

Destek paketinin 40 milyon avroluk kısmının bağışlardan, 60 milyon avroluk kısımının ise uygun finansman koşullarına sahip orta vadeli kredilerden oluşacağı belirtilen açıklamada, Moldova'ya yapılacak ödemelerin ülkenin IMF programına uyum şartına bağlı olacağı kaydedildi.

Moldova'ya AB Komisyonu'nun teklif ettiği mali yardımın sağlanabilmesi için Avrupa Parlamentosu (AP) ve AB Konseyi tarafından onaylanması gerekiyor.

AB, 2010-2012 yılları arasında da Moldova'ya 90 milyon avroluk benzer bir mali destekleme sağlamıştı.

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