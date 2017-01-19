A Milli Takım Ufuk Sarıca'ya Emanet

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın yeni başantrenörü, Beşiktaş Sompo Japan'ın başında bulunan Ufuk Sarıca oldu. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı (TBF) Hidayet Türkoğlu yaptığı açıklamada, "Kişiliği ve spor adamlığıyla basketbolseverlerin gönlünde taht kuran sevgili Ufuk Sarıca'nın A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın başantrenörü olarak aramıza katılmış olmasını sizlerle paylaşmak istiyorum" dedi.
Türkiye'nin de ev sahipliğinde gerçekleştirilecek EuroBasket 2017 grup maçları ve final karşılaşmaları öncesinde A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın vizyonunu ve teknik yapılanmasını paylaşmak üzere TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu basın toplantısı düzenledi.
Türkoğlu: "Türk halkının gurur duyacağı bir takım oluşturmak istiyoruz"
Toplantının açılış konuşmasını yapan Hidayet Türkoğlu, "TBF olarak ülkemizin her noktasına televizyon yayınlarıyla erişip basketbol kültürünü her yastan sporsevere kazandırmayı hedefliyoruz. Bununla beraber Türk basketbolunun sadece ülkemizde değil küresel anlamda kalıcı başarılara imza atmasını arzu ediyoruz. İşimizi iyi yapmanın yanında sizlerin desteğinin öneminin farkındayız. Bugün karşınızda Türk Basketbol tarihinin en çok milli formayı taşımış, en çok kupayı kaldırmış, basketbola inanmış ekibi olarak çıkıyoruz. Genel Koordinatörümüz Ömer Onan, Milli Takımlar Direktörümüz Haluk Yıldırım, Milli Takımlar Menajerimiz Kerem Tunçeri ve Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Hüseyin Beşok ve şimdi de anons etmekten gurur duyduğumuz Milli Takım Antrenörümüz Ufuk Sarıca'nın katılımıyla bu yolda hedeflerimize ulaşmak üzere bir büyük adımı daha atıyoruz. Sporda başarının uzun dönemde alınan tutarlı ve cesur kararlarla mümkün olduğunu biliyoruz. Bu süreci yönetirken teknoloji ve gelişen dünyayı yakından takip edeceğiz. Ufuk hocanın dahil olmasıyla oyuncu havuzumuz biraz daha genişledi. Türk halkının gurur duyacağı bir takım yaratmak istiyoruz. Şu andaki tek konsantremiz ise 2017 Avrupa Şampiyonası" ifadelerini kullandı.
Ufuk Sarıca: "Öncelikli hedefimiz 2017 Avrupa Şampiyonası"
Bu görevi üstlenmekten dolayı çok gururlu ve onurlu olduğunu söyleyen A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk sarıca, "Türk basketbol adamı olarak gelinebilecek en üst mertebe Türk Milli Takım Basketbol Antrenörlüğü'dür. Uzun yıllar sporcu olarak Milli Takım'a hizmet ettim. Daha sonra 3 sene yardımcı antrenörlük yaptım. Şimdi de başantrenörlük görevini üstlendiğim için hem kendi adıma hem de ailem adına çok gururlu olduğumu söylemek istiyorum. Önümüzde çok yoğun bir tempo olacak. Orta ve uzun vadeli hedeflerimiz var. Öncelikli hedefimiz 2017 Avrupa Şampiyonası olacak. En iyi ekip ve en hazır kadroyla sahada iyi basketbol oynayacağız. Ondan sonra 2019 Dünya Şampiyonası'nda madalya alabilmek için savaşacağız. Ayrıca kulübüme ve sayın başkanımız Fikret Orman'a desteklerinden ötürü de teşekkür etmek istiyorum" diye konuştu.
Ömer Onan: "Bu ekibin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum"
Çok uzun zamandır bekledikleri bir günün geldiğini belirten Türkiye Basketbol Federasyonu Genel Koordinatörü Ömer Onan ise, "Ben bu ekibin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Büyük hedeflerimiz var. Bu hedefler doğrultusunda yine başarıyı kovalayacağımızı söyleyebilirim. Artık federasyonu yönetenler olarak da tekrar başarıyı kovalayan bir ekip olmak istiyoruz" şeklinde konuştu.
Milli Takımlar Menajeri Kerem Tunçeri ise şu ifadeleri kullandı:
"Öncelikle hem aynı formayı giydiğim hem de benim antrenörlüğümü yapan Ufuk hocaya yeni görevinde başarılar diliyorum. Basketbolu yeni bırakmış biri olarak bu ekibini bir parçası olduğum için gurur duyuyorum. Ekip olarak Türk basketbolunu en ileri seviyelere taşımak için elimizden geleni yapacağız." - İSTANBUL
A Milli Takım Ufuk Sarıca'ya Emanet
A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın yeni başantrenörü, Beşiktaş Sompo Japan’ın başında bulunan Ufuk Sarıca oldu.
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın yeni başantrenörü, Beşiktaş Sompo Japan'ın başında bulunan Ufuk Sarıca oldu. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı (TBF) Hidayet Türkoğlu yaptığı açıklamada, "Kişiliği ve spor adamlığıyla basketbolseverlerin gönlünde taht kuran sevgili Ufuk Sarıca'nın A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın başantrenörü olarak aramıza katılmış olmasını sizlerle paylaşmak istiyorum" dedi.