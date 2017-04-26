A Haber Spikeri Duygu Leloğlu'nun Basketbol Haberini Sunarken Yaptığı Hatalar Alay Konusu Oldu

A Haber spikeri Duygu Leloğlu'nun, Fenerbahçe-Panathinaikos maçının haberini sunarken yaptığı hatalar sosyal medyaya bomba gibi düştü.

A Haber Spikeri Duygu Leloğlu'nun Basketbol Haberini Sunarken Yaptığı Hatalar Alay Konusu Oldu

THY Euroleague'de Fenerbahçe'nin Panathinaikos serisini 3-0'la geçmesinin ardından A Haber'de ilginç anlar yaşandı.

SUNARKEN ÇOK ZORLANDI

Maçın ardından A Haber'de maçın haberini sunan spiker Duygu Leloğlu, basketbol terimi olan 'ribaund'u 'rembo' şeklinde telaffuz etti.

Leloğlu, Panathinaikos'un adını da söylemekte zorlandı. Panathinaikos'u tek tek heceleyen Leloğlu'nun görüntüleri sosyal medyada çokça paylaşılırken, bu görüntüler güne adeta damgasını vurdu.

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