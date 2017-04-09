8 Nisan 2017 Haberleri
8 Nisan 2017 Manşet Haberleri.
- Kızı Okula Başlayan İmparator Tatlıses Efkara Daldı: Baban Okula Gidemedi
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Torununa Kur'an Öğrettiği Fotoğrafın Hikayesini Anlattı
- 'Söz'de Ders Gibi Sahne: Askerler Ölmez!
- Cumhurbaşkanı Erdoğan Zamanında Lokanta İşlettiğini Açıkladı
- Erdoğan, CHP'li Bozkurt'a Meydan Okudu: Yarın İzmir'deyiz, Gelin Denize Dökün
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Polise 'İt' Diyen Tuncay Özkan'a Sert Tepki
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Son Anket Sonuçlarını Değerlendirdi: Açık Ara Evet
- Payitaht Abdülhamid'de İzleyiciyi Mest Eden Zikir Sahnesi
- ABD İle Rusya Arasında Kritik Görüşme
- Diriliş'in Aliyar'ı Cem Uçar'ı Bursa'da Ezilmekten Polis Kurtardı
- Şırnak'taki Operasyonda Bomba Yapımında Kullanılan Mühimmat Bulundu
- Ciciş Esra'dan Takipçilerini Ekrana Kilitleyen Dans Performansı
- Beşiktaş Trabzonspor'u 4-3 Yendi
- Trabzonsporlu Rodallega'nın Orta Sahadan Şutu Üst Direğe Çarptı
- Avşar Kızı'nın Sahne Performansı Yürek Hoplattı!
- Avrasya Tüneli Kapatılınca İstanbul Trafiği Felç Oldu
- Belçika, Suriye'de İşlerin Karıştığını Görünce Hava Operasyonlarını Askıya Aldı
- Aleyna Tilki'den Tuğba Büyüküstün'ün Filmine Geçer Not
- Sivas'taki Bina Yıkımında Yaşanan Tehlikeli Anlar Kameralara Yansıdı
- Real Madrid, Atletico Madrid'le 1-1 Berabere Kaldı
- Trabzonsporlu Taraftarlar, Beşiktaş Maçı Öncesinde Koreografi Yaptı
- Rüzgar Erkoçlar'dan 'Sert Çocuk' İmajı
- Belde Statüsüne Kavuşan Kuşu Yöresi Sakinleri Referandumda Oy Kullanacak
- Adıyaman Samsat'ta Korkutan Deprem
- Mardin'in Savur ilçesinde Meraya Yıldırım Düştü, 15 İnek Telef Oldu
- Adana'da Dolandırıcılar Yaşlı Çiftin Evlerine Polis Gibi Girip Arama Yaptı
- TÜGVA'lı Gençler İzmir Marşı'nı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Uyarladılar
- Erdoğan'ın Seslendirdiği 'Evet' Şiiri İlk Kez Yenikapı'da Yayınlandı
- Gaziantepspor, Aytemiz Alanyaspor'a 3-2 Yenildi
- Gençlerbirliği - Antalyaspor Maçında Hakem Skandalından Dönüldü
- Gençlerbirliği, Antalyaspor'la 1-1 Berabere Kaldı
- Kuzey Kore'den ABD'nin Suriye Saldırısına Tepki: Affedilemez
- Stil Danışmanı Eliz Sakuçoğlu'ndan Bacak Kaslarına Cevap
- Kim Kardashian'nın +18'lik Kasedini Yayınlayan Site 100 Milyon Dolar Kazandı
- Roketsan Genel Müdür Yardımcısı: Rus Hava Savunma Sistemleri Kapatılmıştır
- Kim Kardashian Göğüs Dekolteli Kıyafetiyle Frikik Verdi
- Hobi Olarak Başladıı Su Kabağı İşlemeciliği Gelir Kapısı Oldu
- Erdoğan Kürsüye Çıktı, Yenikapı Meydanı Yıkıldı: Cihan Yıkılsa Şu Birlik Bozulmaz
- Amerika'nın Bir Sonraki Başkanı Hint Kökenli Nikki Haley Olabilir mi?
- Bursa'da Pompalı Dehşeti! Etrafa Ateş Eden Şahıs Etkisiz Hale Getirildi
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