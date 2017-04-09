8 Nisan 2017 Haberleri

8 Nisan 2017 Manşet Haberleri.

8 Nisan 2017 Haberleri

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Roket Sanayii ve Ticaret A.Ş., Amerika Birleşik Devletleri, Gençlerbirliği Spor Kulübü, Yüksek İstişare Konseyi, Kürdistan İşçi Partisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan, Bordo Mavili Takım, Rusya Federasyonu, Rüzgar Erkoçlar
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