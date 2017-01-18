54 İlde Fetö Operasyonu

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18 Ocak 2017 Çarşamba 09:22
Bylock kullandığı tespit edilen 243 TSK personeli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Bylock kullandığı tespit edilen 243 TSK personeli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Kaynak:
Dunya.com
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