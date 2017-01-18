Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
54 İlde Fetö Operasyonu
Ara
BİST 82.363 %0,00
DOLAR 3,7815 %0,63
EURO 4,0424 %0,43
PARİTE 1,0687 %-0,17
ALTIN 147,40 %0,35
FAİZ 11,37 %0,00
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

54 İlde Fetö Operasyonu

Bylock kullandığı tespit edilen 243 TSK personeli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

54 İlde Fetö Operasyonu

Bylock kullandığı tespit edilen 243 TSK personeli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Kaynak: Dunya.com

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>