Şehzadeler ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Sancak Çevre Eğitim Gençlik ve Spor Kulübü Derneği (SANCAK-DER) tarafından düzenlenen, "5. Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması" tanıtım broşürleri açılan stantlarda vatandaşlara dağıtılarak yarışmaya davet edildi.



15 Temmuz Demokrasi Meydanında açılan stantlarda vatandaşlara bilgilendirici broşür dağıtılarak yarışmaya davet edildi.



SANCAK-DER Manisa Şubesi Başkanı İbrahim Gümüş, gazetecilere yaptığı açıklamada 1 Kasım'da başlayan Kur'an-ı Kerim Meal Yarışması başvurularının 19 şubat tarihine kadar devam edeceğini belirterek, Manisa'da hedeflerinin 10 bin Türkiye geneli ise 1 milyon kişiye ulaşmak olduğunu söyledi.



Yarışmanın kaybedeninin olmayacağını belirten Gümüş, 8 kategoride yapılacak yarışmada, 60 puan ve üzeri alacaklar arasında yapılacak kura ile 10 kişinin umre ile ödüllendirileceğini, ayrıca bu yıl ilk defa "Dosta Yolculuk" ödülü de verileceğini kaydetti.



"Dosta Yolculuk" ödülü kapsamında dereceye girenlerin, Endülüs, Bosna Hersek, Hindisan, Kudüs, Özbekistan, Endonezya, Balkanlar, Tunus, Ürdün veya İran gibi ülkelerden birine 5 günlük seyahat edeceğini belirten Gümüş, yarışmada iki ve üçüncü olanlara da çeşitli ödüller verileceğini ifade etti.





Gümüş, şunları söyledi:



"A, B, C, D, E, F kategorilerinde birinci olanların 2 umre seyahati, 2 bin 500 lira veya 2 dosta yolculuk, 2 bin 500 lira ya da 9 bin lira, ikinciler 2 umre seyahati, bin 500 lira veya 2 dosta yolculuk, bin 500 lira veya 8 bin lira, üçüncüler 2 umre seyahati, 500 lira veya 2 dosta yolculuk, 500 lira ya da 7 bin lira para ödüllerinden birini seçebilecek. G, H kategorilerinde yarışanlar arasında birinci, ikinci ve üçüncü gelenler ise tablet bilgisayar ödüllerini kazanacak. Türkiye genelinde sınavda 60 puan ve üstü alanlar arasından yapılacak çekilişle 10 kişiye daha umre seyahati ya da dosta yolculuk hediye edilecek."