5 Oyuncunun Kırmızı Kart Gördüğü Maç Yarıda Kaldı

Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Ligi'nde 1932 Malatyagücü ile Doğanşehir Belediyespor arasında oynanan müsabaka konuk takım Doğanşehir Belediyespor'dan 5 oyuncunun kırmızı kart görmesi nedeniyle tatil edildi.



İnönü Üniversitesi sahasında oynanan ve Kerem Candaş'ın yönettiği 8. hafta karşılaşmasında, 5 oyuncunun kırmızı kart görünce hakem maçı tatil etti.



Müsabakada ev sahibi takım 1932 Malatyagücü takımının 1-0 üstünlüğü devam ederken, Doğanşehir Belediyespor'dan 5 oyuncu hakeme şiddetli itiraz ve küfür ettikleri gerekçesiyle kırmızı kart görerek oyun dışında kaldılar.



Kırmızı kartlardan sonra sahada 'Oyuncu ihraçları sonrası müsabakanın devamı için 1 takımın kadrosunda en az 7 oyuncu bulunmalı' kuralına aykırı bir durum ortaya çıkınca hakem Kerem Candaş müsabakayı tatil etti.



1932 Malatyagücü'nün 1-0 üstünlüğü devam ederken tatil edilen müsabakayla ilgili son kararı Amatör Disiplin Kurulu'nun vereceği belirtildi. - MALATYA