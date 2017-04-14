4. Türk Arap Gıda ve Gıda Teknolojileri Fuarı 2-5 Mayıs'ta Kuşadası'nda Yapılacak

Türk Arap Ülkeleri İşbirliği Derneği'nin (TÜRAP) katkılarıyla TURABEXPO tarafından 2-5 Mayıs 2017 tarihleri arasında Kuşadası Efes Kongre Merkezi'nde düzenlenecek olan 4. Türk-Arap Gıda ve Gıda Teknolojileri Fuarı, 2. Türk-Arap Tarım ve Tarım Teknolojileri Fuarı ve 1. Türk-Arap Otel, Kafe, Pastane Ekipmanları, Ağırlama, Konaklama Teknolojileri ve Ev dışı Tüketim Fuarı İşbirliği Organizasyonu ile ilgili tanıtım toplantısı düzenlendi.



Tarihi İzmir Havagazı Fabrikası'nda düzenlenen toplantıya Aydın Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay, Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, Dünya Fahri Konsoloslar Birliği Türkiye Başkanı Ömer Kaplan, BATÜDER Genel Başkanı Akın Kazançoğlu, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Şerifoğlu, TÜRAP Yönetim Kurulu Üyesi Kenan Kılıç ve Türk Arap Ülkeleri İşbirliği Derneği Genel Başkanı Sabuhi Attar katıldı.



Lansman toplantısında konuşan Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı "Öncelikle böyle önemli bir etkinliğin İzmir'den Kuşadası'na gelmesi için çok çalıştığımızı belirtmek istiyorum. Gerek kaymakamlığımızın gerekse valiliğimizin destekleri ile bizler de misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlayacağız. Ülkemizin içinde bulunduğu sıkıntılardan ötürü zor durumda olan turizm sektörünün canlanması adına bizler de 20 farklı ülkeden kentimize gelecek olan 700'ü yabancı olmak üzere 1000'den fazla katılımcıya ilçemizin doğal, turistik ve çevre güzelliklerini en iyi şekilde anlatıp dünyanın en iyi kongre merkezlerinden biri olan Kuşadası Efes Kongre Merkezi'nde ağırlayacağız" dedi. - AYDIN